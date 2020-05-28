Китайцы бросились скупать элитную недвижимость в мире

Состоятельные китайские покупатели вернулись на мировой рынок недвижимости после стабилизации ситуации с распространением коронавируса.

Китайцы начали скупать дорогое жилье в самом Китае и по всему миру — в Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее и других странах, чтобы избежать финансовых потерь из-за падения курса юаня. Наибольшей популярностью пользуются объекты в Шанхае, Сеуле и Сиднее. Зачастую сделки заключаются дистанционно: покупатели делают выбор с помощью фотографий и виртуальных туров по домам, передает Bloomberg.

По данным риелтороского агентства Juwai Iqi, китайский спрос на недвижимость в Южной Корее в первом квартале 2020-го увеличился на 180% по сравнению с показателем за предыдущий квартал. В Новой Зеландии зафиксирован 75-процентный рост числа обращений, в Великобритании и США, напротив, спрос со стороны китайских клиентов снизился на 32 и 18% соответственно.

Как отмечают аналитики, высокий спрос на элитную недвижимость провоцирует ее удорожание в Китае и сдерживает обвал цен в других странах.

Китайцы начали скупать дорогое жилье pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, власти Китая решили упорядочить в стране градостроительство и ввели ряд ограничительных мер: отменили строительство огромных небоскребов и зданий непонятной формы.