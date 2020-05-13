Как не стать жертвой рейдеров из-за изменения закона о рынке земли: советы Минюста

В связи с открытием рынка земли украинцам следует знать новые правила, чтобы обезопасить себя от действий рейдеров.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украине, опубликовав соответствующие рекомендации, которые помогут гражданам избежать неприятностей.

Прежде всего, Минюст рекомендует заранее позаботиться о надлежащем оформлении документов, подтверждающих право собственности или другое право на земельный участок, а также о внесении таких сведений в Государственный реестр.

Также следует убедиться, присвоен ли вашему земельному участку кадастровый номер, с помощью которого можно найти информацию о местонахождении, целевом назначении участка, и в чьей собственности он находится.

В Украине приняли закон о рынке земли pixabay.com

"Если земельному участку на основании государственного акта кадастровый номер не присвоен, нужно обратиться к ближайшему разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению (восстановлению) пределов земельного участка. Без наличия корректных сведений о земельных участках в Государственном земельном кадастре невозможно заключить любые гражданско-правовые соглашения", - сообщили в Минюсте.

Чтобы избежать возможных проблем с рейдерами, перед заключением договора купли-продажи земельного участка украинцам нужно проверить публичную информацию о контрагенте. Таким образом можно будет убедиться в его порядочности.

Кроме того, в Минюсте рекомендуют зарегистрируйтесь в Государственном аграрном реестре. Это даст возможность быть в курсе актуальной информации относительно земельных участков.

Если же превентивные меры не помогли и имущество или бизнес таки стали объектом рейдерской атаки, потерпевшие должны обратиться в Офис противодействия рейдерству, подчеркнули в Минюсте. Также можно пожаловаться на действия или бездействие государственных регистраторов.