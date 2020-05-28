Кабмин запускает новую строительную инспекцию

14:16, 28.05.2020 997

Кабинет министров принял постановление, которое позволит Государственной инспекции градостроительства Украины начать выполнять свои функции и полномочия.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает пресс-служба министерства.

"Принятое постановление будет способствовать дальнейшему выполнению мероприятий, связанных с ликвидацией Государственной архитектурно-строительной инспекции и созданием Государственной инспекции градостроительства Украины. ГИГ начнет работать с момента заполнения штата минимум на 30%", – сказал Чернышев.

Кто будет контролировать строительство в Украине?
pixabay.com

По словам министра, принятым постановлением создана законодательная основа для образования межрегиональных территориальных органов Государственной инспекции градостроительства Украины в качестве юридических лиц публичного права.

Как сообщали НЕРУХОМІ, премьер-министр Денис Шмыгаль на выездной комиссии 13 марта заявил, что Государственную архитектурно-строительную инспекцию ликвидируют, а ее функции будут выполнять три новых органа, которые планируют создать в течение 2020 года.

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