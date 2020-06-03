Ипотеку под 10% придется отложить на конец года из-за карантина – Нацбанк

14:06, 3.06.2020 407

В Украине внедрению ипотеки под 10% годовых мешает карантин, введенный на фоне пандемии коронавируса. Из-за этих факторов ее появление может сдвинуться на конец этого года.

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью FinClub.

"Для восстановления ипотеки нужна прозрачность на рынке недвижимости и платежеспособный заемщик. Поэтому очень многое зависит от того, каким будет выход из карантина. Если к концу II квартала все ограничения будут сняты и бизнес начнет восстанавливаться, то к концу года мы можем говорить о запуске ипотеки", – говорит топ-менеджер НБУ.

Екатерина Рожкова
facebook.com/ekrozhkova

Для этого банкам необходимо снизить депозитные ставки.

"Второй важный момент – это цена. Если банки правильно выстроят свою процентную политику, то цена ресурса может к концу года снизиться так, что ипотека под 10% станет реальностью. Это очень хорошая ставка. Были времена, когда валюта кредитовалась под 12%", – уверена она.

Рожкова добавила, что сейчас банки ждут, когда будет отменен мораторий на взыскание валютной ипотеки.

"Третий момент – это юридические риски, которые банки закладывают в стоимость ипотеки. Например, мораторий на взыскание валютной ипотеки. Их нужно решать. Без этого ипотека не то что не полетит, она не будет запущена. На самом деле запуск ипотеки положительно отразится на смежных отраслях и станет стимулом для восстановления экономики. Поэтому мы продолжаем работать с банками – по ставкам, продуктам, цене ресурса, а также с Министерством юстиции и Кабинетом Министров", – рассказала замглавы НБУ.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб отмечал, что ипотека в 10% в ближайшее время, как это анонсировал президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 20 мая, вряд ли осуществима.

Другие новости

В Киеве защитили площадь Искусств от застройки

По решению Киевсовета там будет сквер

14:07, 3.06.2020 456 1

Чиновник Госгеокадастра попался на махинациях с землей под Киевом

Ориентировочная стоимость участка 10 млн гривен

14:07, 3.06.2020 442 1

Небывалый спрос на "теплые кредиты": в мае украинцы привлекли более 330 млн грн

Повышение энергоэффективности зданий позволяет существенно снизить коммунальные платежи

14:07, 3.06.2020 445 2

В Киеве начался масштабный ремонт на улице Прорезной

Работы будут длиться до 16 июня

14:06, 3.06.2020 428 1

Застройщик неповиновения не прощает: обманутый инвестор ЖК Кришталеві джерела рассказал, как его лишили жилья и денег

Инвесторам не понравились условия обслуживающей компании, которую навязывал застройщик

20:30, 2.06.2020 6576 12