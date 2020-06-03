Ипотеку под 10% придется отложить на конец года из-за карантина – Нацбанк

В Украине внедрению ипотеки под 10% годовых мешает карантин, введенный на фоне пандемии коронавируса. Из-за этих факторов ее появление может сдвинуться на конец этого года.

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью FinClub.

"Для восстановления ипотеки нужна прозрачность на рынке недвижимости и платежеспособный заемщик. Поэтому очень многое зависит от того, каким будет выход из карантина. Если к концу II квартала все ограничения будут сняты и бизнес начнет восстанавливаться, то к концу года мы можем говорить о запуске ипотеки", – говорит топ-менеджер НБУ.

Екатерина Рожкова facebook.com/ekrozhkova

Для этого банкам необходимо снизить депозитные ставки.

"Второй важный момент – это цена. Если банки правильно выстроят свою процентную политику, то цена ресурса может к концу года снизиться так, что ипотека под 10% станет реальностью. Это очень хорошая ставка. Были времена, когда валюта кредитовалась под 12%", – уверена она.

Рожкова добавила, что сейчас банки ждут, когда будет отменен мораторий на взыскание валютной ипотеки.

"Третий момент – это юридические риски, которые банки закладывают в стоимость ипотеки. Например, мораторий на взыскание валютной ипотеки. Их нужно решать. Без этого ипотека не то что не полетит, она не будет запущена. На самом деле запуск ипотеки положительно отразится на смежных отраслях и станет стимулом для восстановления экономики. Поэтому мы продолжаем работать с банками – по ставкам, продуктам, цене ресурса, а также с Министерством юстиции и Кабинетом Министров", – рассказала замглавы НБУ.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб отмечал, что ипотека в 10% в ближайшее время, как это анонсировал президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 20 мая, вряд ли осуществима.