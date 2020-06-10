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Индекс капитальных инвестиций в строительство упал на 14%

10.06.2020 - 17:00

Индекс капитальных инвестиций в строительство уменьшился на 14% в первом квартале года, при этом объем капитальных инвестиций в Украине уменьшился еще сильнее – на 35,5% и составил 76,9 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В расчете на одного человека инвестиции составили 1837,5 гривен. Индекс капитальных инвестиций в строительство уменьшился на 14%.

Наибольший спад капитальных инвестиций по сравнению с аналогичным периодом 2019 года зафиксирован в Херсонской (на 75,4%), Ивано-Франковской (на 49,5%) и Закарпатской (на 49,2%) областях.

Объем капитальных инвестиций в Украине упал на треть

pixabay.com

Из отраслей экономики наибольший спад — в сфере искусства, спорта, развлечения и отдыха (минус 79,1%), авиации (-77,3%), организации питания (-74,2%), научных достижений и разработок (-73,2%), лесного хозяйства (-72%).

Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций — 73,2% общего объема.

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