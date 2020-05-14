Европейская недвижимость собрала рекордные инвестиции

16:03, 14.05.2020

Общий объем инвестиций в европейскую недвижимость достиг абсолютного рекорда в I квартале 2020 года и составил 85,5 млрд. евро, что на 52% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Соответствующие данные предоставили аналитики ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости CBRE.

Стоит подчеркнуть, что высокие показатели I квартала 2020 года в Европе частично обусловлены эффектом запаздывания: многие крупные сделки были инициированы во второй половине прошлого года, но закрыты в начале текущего. Тем не менее, после внесения поправки на крупные рамочные сделки, объемы инвестиций в I квартале 2020 года выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует третьему наилучшему показателю первого квартала за всю историю наблюдений.

Что происходит с рынком недвижимости в Европе
pixabay.com

Также эти данные не отражают текущих настроений на рынке, поскольку о последствиях Covid-19 для европейского инвестиционного рынка можно будет судить только по результатам II квартала. Однако хорошие показатели I квартала 2020 года свидетельствуют о большом объеме капитала, доступного для инвестиций в европейскую недвижимость, и вселяют уверенность в том, что инвестиционная активность быстро восстановится после устранения неопределенности, связанной с COVID-19.

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