Ассоциация городов Украины попросила Кабмин разблокировать работу ГАСИ

Ассоциация городов Украины (АГУ) просит правительство разблокировать работу местных органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Соответствующее обращение одобрило правлением Ассоциации, заявил глава АГУ Виталий Кличко.

По его словам, 13 марта 2020 года правительство одобрило постановление №219 "Об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора", согласно которому приостановлены на неопределенный срок полномочия органов местного самоуправления по государственному архитектурно-строительному контролю.

"Процесс градостроительства является непрерывным, а показатели эффективности работы местных органов ГАСИ свидетельствуют о значительном количестве нарушений требований градостроительного законодательства, которые не прекращаются и дальше. И недопустимо оставить сферу градостроительства без контроля, особенно в весенне-летний период, когда процессы строительства активизируются. Такая бесконтрольность создает ряд рисков, в первую очередь, для граждан, которые лишаются со стороны государства и органов местного самоуправления права на надлежащую защиту своих интересов от недобросовестных застройщиков", – отметил Кличко.

Кличко вступился за ГАСИ 24TV.ua

Как сообщается на сайте КГГА, Ассоциация городов Украины уже привлекала внимание правительства и Минрегиона к этой проблеме. Однако до сих пор работа местных органов ГАСИ остается парализованной.

В АГУ напомнили, что наличие полномочий ГАСИ в органах местного самоуправления стала следствием децентрализации таких полномочий и совершенствования градостроительного законодательства, состоялось в 2015 году. Зато приостановление деятельности местных органов – это риск потери всех достижений децентрализации в сфере градостроительства.

"Исходя из критичности проблемы и хаоса, который возникает в сфере градостроительства, призываем Вас обеспечить разблокирование работы местных органов ГАСИ, путем срочного восстановления Порядка проведения государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне", – говорится в обращении АГУ к правительству.

Как сообщали НЕРУХОМІ, правительство ликвидирует Государственную архитектурно-строительную инспекцию, а ее функции будут выполнять три новых органа, которые планируют создать в течение 2020 года.