Риэлторы – зло: риски сотрудничества и как их обойти

Сейчас на рынке недвижимости активными игроками являются брокеры (риэлторы), которые предоставляют как консультативные услуги, так и берут на себя функции юристов. У каждого риэлторы вызывают различные чувства, но все они имеют скорее негативный окрас. В Украине брокеров воспринимают как шарлатанов, которые ради своей доли от сделки готовы действовать нечестно. Подобное отношение к представителям этой профессии в нашей стране формирует несколько факторов, которые рассмотрим ниже.

Неурегулированная деятельность

Прежде всего стоит отметить, что сейчас в Украине отсутствует законодательное регулирование брокерской деятельности. Проще говоря, риэлторы вне закона. Их работа никем не контролируется, поэтому и количество брокеров, которые работают в стране, остается неизвестной. Таким образом, риэлторы не несут никакой ответственности в случае возникновения проблем после заключения сделки. Владельцы жилья и покупатели вынуждены решать спорные вопросы между собой сами.

Много непрофессионалов

Люди внезапно теряют основную работу и временно устраиваются работать риэлторами. Через низкий порог входа в эту профессию, посредниками заключения сделок становятся лица, которые не факт, что смогут оказать квалифицированную помощь в сборе необходимых документов для заключения договоров купли-продажи или рассказать вам о так называемой "проблемной" недвижимости.

Разумеется, не стоит всех представителей этой профессии равнять под одну гребенку, так как встречаются среди них и компетентные и порядочные люди, однако нужно иметь очень хорошую удачу, чтобы попасть действительно на честного специалиста.

Сомнительная польза

Польза услуг риэлтора и их оплата вызывает много вопросов. В нынешних условиях, когда покупатели и наниматели самостоятельно ищут жилье и проверяют документы, а владелец сам рекламирует свою недвижимость – платить значительные средства брокеру за сомнительное посредничество найдется немного желающих. Это, в частности, иллюстрирует уточнение, большими буквами указанное в немалом количестве объявлений о продаже, покупке или аренде жилья: "БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ". Также вытекающее из того факта, что сам риэлтор является заинтересованным в результате сделки лицом, поэтому может быть не совсем объективным.

pixabay.com

Много мошенников

Отсутствие контроля брокерской деятельности со стороны государства, порождает в этой сфере немало мошенников. В сети среди объявлений с предложениями купли-продажи или аренды жилья немало фальшивых.

Крайне частыми бывают случаи, когда объекты, которые фигурируют в объявлениях о продаже недвижимости, являются подставными и работают в качестве приманки покупателя. На деле же, позвонив по указанному номеру, вам ответят, что квартиру совсем недавно уже приобрели и предложат "не менее отличный вариант". Естественно, не по такой выгодной цене, инфраструктуре и прочему, но зато с отличным видом на заброшенное кладбище. И это один из лучших вариантов развития событий. Ведь нередко случается, что вроде бы сертифицированный риэлтор быстро предоставляет и снимки уютной квартиры, и фото документов на жилье. Так же быстро он и исчезает вместе с объявлением после оплаты покупателями/арендаторами задатка.

"Черные брокеры"

Большинство риэлторов работают нелегально. "Черные брокеры" ведут частную практику без регистрации и уплаты налогов. Таким образом, ничто не может гарантировать законность сделки, а весь процесс осуществляется на свой страх и риск.

Сотрудничество с брокерами, которые работают в агентстве недвижимости, также не гарантирует надежности сделки, ведь нередко они официально там не оформлены. Поэтому в случае возникновения конфликтной ситуации агентство не раздумывая "умоет руки" и останется в стороне инцидента.

Шаги к решению

В Украине попытки создать профильное законодательство о риэлторской деятельности происходили неоднократно. В мае 2019 Фонд государственного имущества Украины осуществил еще одну попытку и предложил к рассмотрению законопроект О брокерской деятельности в сфере недвижимости, который устанавливает основу для повышения качества брокерских услуг и в целом призван урегулировать брокерскую деятельность в стране.

Однако Верховной Радой этот законопроект до сих пор так и не рассмотрен, поэтому нам приходится мириться с существующей ситуацией.

Как обезопасить себя

Учитывая отсутствие законодательно установленных механизмов регулирования брокерской деятельности, степень ответственности риэлторов является минимальной и привлечь их к любому виду ответственности будет крайне трудно.

Профессионализм риэлтора трудно определить невооруженным глазом, а тем более, когда за плечами опыта купли-продажи недвижимости не так много. Поэтому перед заключением договора, обязательно нужно посоветоваться с юристом, который окажет квалифицированную помощь, оценит все существующие риски и те, которые могут возникнуть в будущем. Однако в любом случае не стоит полагаться на выводы только одного специалиста, лучше проверять информацию у нескольких юристов. Такая процедура обойдется дешевле, чем сотрудничество с риэлтором и убережет владельцев долгожданной недвижимости от значительных финансовых затрат в будущем.

В то же время, исходя из существующего положения дел, наиболее надежным и разумным вариантом действий при решении покупки недвижимости будет самостоятельный поиск объекта с помощью открытых и надежных источников. Вся необходимая информация и документы, относительно объектов недвижимости, собрана на нашем сайте. Вам легко будет сравнить и подобрать для себя наилучший вариант.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!