Прокуратура вернула в госсобственность участок земли лесного фонда на Харьковщине

14:27, 11.06.2020 11

Прокуратура Харьковской области вернула в собственность государства земельный участок лесного фонда стоимостью 5 млн грн

Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

По данным ведомства, Харьковский апелляционный суд пришел к выводу, что земельный участок лесного фонда вопреки требованиям ст. 19 Конституции Украины, Земельного кодекса Украины и Лесного кодекса Украины, незаконно передали в собственность гражданину для ведения личного хозяйства.

Земельный участок лесного фонда вернули государству
pixabay.com

В настоящее время регистрация права на спорный земельный участок за вышеуказанным гражданином отменена, участок площадью 2 га и стоимостью 5 млн грн возвращен в государственную собственность.

Как сообщали НЕРУХОМІ, киевская прокуратура с помощью суда попытается забрать у частной компании арендуемый земельный участок стоимостью более 42 млн. грн.

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