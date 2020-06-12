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Прокуратура пытается оспорить передачу земли для строительства ЖК Башня на Ломоносова

12.06.2020 - 18:53

Киевской местной прокуратурой проводится досудебное расследование правонарушений строительства ЖК Башня на Ломоносова.

Об этом говорится в экспертном мнении НЕРУХОМІ относительно ЖК Башня на Ломоносова.

Визуализация ЖК Башня на Ломоносова

vezha-lomonosova.kiev.ua

Отмечается, что относительно заказчика строительства ООО "ТИТАН ХОЛДИНГ" Киевской местной прокуратурой № 1 осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ст.197-1 УК Украины (Самовольное занятие земельного участка).

Кроме того, прокуратура обжаловала в судебном порядке передачу земельного участка и заключенный договор аренды. Основанием, в частности, выступило то, что участок был отведен без проведения земельных торгов, что нарушило законодательно установленный порядок и лишило территориальную общину возможности наполнения бюджета города.

Однако в октябре 2019 Хозяйственный суд Киева отказал прокуратуре в удовлетворении исковых требований. По состоянию на 03.06.2020, решение суда обжалуют в апелляционном порядке.

Подробнее об этих и других несоответствиях, и чем они грозят инвесторам жилого комплекса Башня на Ломоносова – читайте на странице ЖК, в разделе Документы.

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