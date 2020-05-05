19:56, 5.05.2020

В апреле над Украиной нависли тучи из сомнительных политических решений и слабых экономических усилий. Чем именно они должны пролиться на землю во время посевной, видимо, не понимал никто.

О новых обещаниях правительства, фейсбучных реформаторах, новой реальности для украинских застройщиков и других насущных вопросах, которые произошли в стране в апреле – читайте в обзоре НЕРУХОМІ.

Дыра в бюджете и новые обещания правительства

По итогам апреля дыра в бюджете продолжает расти. Некоторые депутаты предлагают ее уменьшить эмиссией гривны. То есть путем дополнительного вливания денег в экономику за счет печати. Однако Нацбанк – против, так как это грозит девальвацией гривны и ростом инфляции.

Стоит отметить, что в условиях карантина, засухи, при полном отсутствии необходимых мер по предотвращению уничтожения урожая и тотального дефицита бюджета – эмиссия вполне может иметь катастрофические последствия.

Отметим также, что в апреле в Украине рынок наличной валюты сократился в 1,7 раза по сравнению с мартом. Так, украинцы продали валюты на $ 50, 9 млн больше, чем купили.

Апрель также ознаменовался обновленной программой деятельности правительства, которую утвердил Кабмин. В приоритете: стимулирование экономики в период постпандемии.

В частности, правительство планирует сосредоточиться на развитии малого и среднего бизнеса; поддержать отечественного производителя путем создания условий для развития украинской промышленности, ориентированной на производство высокотехнологичной продукции; защитить украинского производителя от субсидированного и демпингового импорта, ввести экспортное кредитование, реализовать "промышленный безвиз" и активно продвигать украинские товары.

И все бы ничего, однако многие из предусмотренных мер – что-то из области фантастики, поскольку они не имеют ни действенных алгоритмов реализации, ни финансового обеспечения.

А многообещающие планы правительства по внедрению эффективного управления госпредприятиями путем приватизации объектов государственной собственности – заслуживают отдельного абзаца.

Фейсбучные реформаторы

Одна из немногих отраслей, которая продолжает работать в условиях карантина – строительная. Работает и ожидает реформирования, введенного новым правительством. Однако сейчас чиновники утверждают, что больше всего усилий пока направляют на борьбу с эпидемией, именно поэтому вопросы отрасли остаются без изменений.

Одна из самых сложных реформ – градостроительная, имеет место лишь в соцсетях. Необходимые законодательные преобразования только описываются и комментируются чиновниками в сети и законодательно не зафиксированы, то есть никакой предусмотренной ответственности за них нет.

Кажется, что все уже забыли о "Государстве в смартфоне" и попытке создать его градостроительный функционал – Электронный кабинет застройщика. Проблему по восстановлению работы ресурса до сих пор не решили. Очевидно, руководители Минрегиона, Минцифры и ГАСИ не особо спешат сдвинуть этот процесс с мертвой точки.

Кстати, о ГАСИ.

Интересно, что сейчас только этот орган, который находится в процессе ликвидации, выдает разрешения, принимает в эксплуатацию и вносит изменения в разрешительные документы по объектам с классами последствий СС2 и СС3 по всей территории Украины. Однако каким образом и по какому принципу происходят эти процессы, учитывая действующие карантинные ограничения в работе админцентров, через которые подаются документы на рассмотрение – неизвестно.

А между тем, в конце апреля, новым исполняющим обязанности главы Государственной инспекции градостроительстваУкраины (один из трех органов, должны быть созданы вместо коррумпированной ГАСИ) стал глава того же ГАСИ Юрий Васильченко.

Разговоры вокруг кредитов

Строительство в условиях карантина – это новая реальность для застройщиков и девелоперов. Каждый из них имеет ряд проблем, связанных с введением карантина, и они разные.

По оценкам специалистов, компании, строящие жилье, пострадают больше всего из-за сокращения спроса среди инвесторов.

Так, для строительной отрасли эффективным средством стали бы кредиты не более чем под 5% на срок 1 – 2 года. Но способно ли государство, которое из месяца в месяц имеет только рост дыры в бюджете, обеспечить поддержку строительным компаниям и инвесторам – большой вопрос.

К тому же, в конце апреля президент Владимир Зеленский анонсировал ипотеку для населения по ставке под 10%. Добавил, что это уже не является невозможным. Однако от обещаний и гарантий воздержался.

Стоит отметить, что предоставлять ипотеку по такой ставке возможно, если разница между этими 10% и рыночным процентом будет за счет чего-то возмещаться. Итак, ждем, чем удивит нас правительство и НБУ.

И все тот же Укрбуд ...

В конце апреля с бывшего президента Укрбуда Максима Микитась суд взыскал в доход государства 30 млн грн залога и назначил ему новый залог в размере 100 млн грн. Такая сумма является чем-то чрезвычайным в украинском опыте судебных взысканий с чиновников. Однако вряд ли каким-то образом это поможет обманутым инвесторам.

Напомним, что в декабре Киевгорстрой заявил о достройке объектов Укрбуда. И если в начале марта наблюдались активные действия со стороны Киевгорстроя относительно приема недостроенных объектов Укрбуда, то по состоянию на конец апреля ситуация значительно хуже.

Пока Киевгорстрой полностью получил документы на строительство только 5 из 23 объектов. Это практически достроенные ЖК "Гармония", "Солнечная Ривьера", "Новомостицкий", "Харьковский" и "Пектораль". На очереди ЖК "Кирилловский Гай".

Как сообщил в апреле президент Киевгорстроя Игорь Кушнир, компании не удается достичь компромисса с собственниками земли и чиновниками по отдельным объектам, и без вмешательства и поддержки государства эти стройки могут снова превратиться в замороженные.

В частности, Минобороны не переподписывает договора на старых условиях, потому что хочет увеличить процент жилой площади, которую получает в качестве заказчика. С другими объектами возникли проблемы такого же характера: чиновники решили воспользоваться нестабильной ситуацией в стране и выторговать себе дополнительные преференции.

Такая ситуация вызвала новую волну возмущения инвесторов: они требуют президента вмешаться и поддержать Киевгорстрой. Сейчас украинцы записывают видеообращения и создают петиции, однако, в случае отсутствия сдвигов, инвесторы заявляют о готовности выходить на массовые акции протеста.

Как видим, крайне важно проверять застройщика и ЖК до того, как инвестировать, независимо от того, государственная это корпорация, или коммерческая структура. Ведь нюансов много, каждый комплекс имеет свои особенности и свою документацию.

Поэтому сначала проверяйте ЖК на НЕРУХОМІ.