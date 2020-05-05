УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости недвижимости

Нерухомі Новости Oбъекты

Правительственная непогода: что случилось со строительной отраслью и экономикой в апреле

19:56, 5.05.2020

В апреле над Украиной нависли тучи из сомнительных политических решений и слабых экономических усилий. Чем именно они должны пролиться на землю во время посевной, видимо, не понимал никто.

О новых обещаниях правительства, фейсбучных реформаторах, новой реальности для украинских застройщиков и других насущных вопросах, которые произошли в стране в апреле – читайте в обзоре НЕРУХОМІ.

Дыра в бюджете и новые обещания правительства

По итогам апреля дыра в бюджете продолжает расти. Некоторые депутаты предлагают ее уменьшить эмиссией гривны. То есть путем дополнительного вливания денег в экономику за счет печати. Однако Нацбанк – против, так как это грозит девальвацией гривны и ростом инфляции.

Стоит отметить, что в условиях карантина, засухи, при полном отсутствии необходимых мер по предотвращению уничтожения урожая и тотального дефицита бюджета – эмиссия вполне может иметь катастрофические последствия.

Отметим также, что в апреле в Украине рынок наличной валюты сократился в 1,7 раза по сравнению с мартом. Так, украинцы продали валюты на $ 50, 9 млн больше, чем купили.

Апрель также ознаменовался обновленной программой деятельности правительства, которую утвердил Кабмин. В приоритете: стимулирование экономики в период постпандемии.

В частности, правительство планирует сосредоточиться на развитии малого и среднего бизнеса; поддержать отечественного производителя путем создания условий для развития украинской промышленности, ориентированной на производство высокотехнологичной продукции; защитить украинского производителя от субсидированного и демпингового импорта, ввести экспортное кредитование, реализовать "промышленный безвиз" и активно продвигать украинские товары.

И все бы ничего, однако многие из предусмотренных мер – что-то из области фантастики, поскольку они не имеют ни действенных алгоритмов реализации, ни финансового обеспечения.

А многообещающие планы правительства по внедрению эффективного управления госпредприятиями путем приватизации объектов государственной собственности – заслуживают отдельного абзаца.

Фейсбучные реформаторы

Одна из немногих отраслей, которая продолжает работать в условиях карантина – строительная. Работает и ожидает реформирования, введенного новым правительством. Однако сейчас чиновники утверждают, что больше всего усилий пока направляют на борьбу с эпидемией, именно поэтому вопросы отрасли остаются без изменений.

Одна из самых сложных реформ – градостроительная, имеет место лишь в соцсетях. Необходимые законодательные преобразования только описываются и комментируются чиновниками в сети и законодательно не зафиксированы, то есть никакой предусмотренной ответственности за них нет.

Кажется, что все уже забыли о "Государстве в смартфоне" и попытке создать его градостроительный функционал – Электронный кабинет застройщика. Проблему по восстановлению работы ресурса до сих пор не решили. Очевидно, руководители Минрегиона, Минцифры и ГАСИ не особо спешат сдвинуть этот процесс с мертвой точки.

Кстати, о ГАСИ.

Интересно, что сейчас только этот орган, который находится в процессе ликвидации, выдает разрешения, принимает в эксплуатацию и вносит изменения в разрешительные документы по объектам с классами последствий СС2 и СС3 по всей территории Украины. Однако каким образом и по какому принципу происходят эти процессы, учитывая действующие карантинные ограничения в работе админцентров, через которые подаются документы на рассмотрение – неизвестно.

А между тем, в конце апреля, новым исполняющим обязанности главы Государственной инспекции градостроительстваУкраины (один из трех органов, должны быть созданы вместо коррумпированной ГАСИ) стал глава того же ГАСИ Юрий Васильченко.

Разговоры вокруг кредитов

Строительство в условиях карантина – это новая реальность для застройщиков и девелоперов. Каждый из них имеет ряд проблем, связанных с введением карантина, и они разные.

По оценкам специалистов, компании, строящие жилье, пострадают больше всего из-за сокращения спроса среди инвесторов.

Так, для строительной отрасли эффективным средством стали бы кредиты не более чем под 5% на срок 1 – 2 года. Но способно ли государство, которое из месяца в месяц имеет только рост дыры в бюджете, обеспечить поддержку строительным компаниям и инвесторам – большой вопрос.

К тому же, в конце апреля президент Владимир Зеленский анонсировал ипотеку для населения по ставке под 10%. Добавил, что это уже не является невозможным. Однако от обещаний и гарантий воздержался.

Стоит отметить, что предоставлять ипотеку по такой ставке возможно, если разница между этими 10% и рыночным процентом будет за счет чего-то возмещаться. Итак, ждем, чем удивит нас правительство и НБУ.

И все тот же Укрбуд ...

В конце апреля с бывшего президента Укрбуда Максима Микитась суд взыскал в доход государства 30 млн грн залога и назначил ему новый залог в размере 100 млн грн. Такая сумма является чем-то чрезвычайным в украинском опыте судебных взысканий с чиновников. Однако вряд ли каким-то образом это поможет обманутым инвесторам.

Напомним, что в декабре Киевгорстрой заявил о достройке объектов Укрбуда. И если в начале марта наблюдались активные действия со стороны Киевгорстроя относительно приема недостроенных объектов Укрбуда, то по состоянию на конец апреля ситуация значительно хуже.

Пока Киевгорстрой полностью получил документы на строительство только 5 из 23 объектов. Это практически достроенные ЖК "Гармония", "Солнечная Ривьера", "Новомостицкий", "Харьковский" и "Пектораль". На очереди ЖК "Кирилловский Гай".

Как сообщил в апреле президент Киевгорстроя Игорь Кушнир, компании не удается достичь компромисса с собственниками земли и чиновниками по отдельным объектам, и без вмешательства и поддержки государства эти стройки могут снова превратиться в замороженные.

В частности, Минобороны не переподписывает договора на старых условиях, потому что хочет увеличить процент жилой площади, которую получает в качестве заказчика. С другими объектами возникли проблемы такого же характера: чиновники решили воспользоваться нестабильной ситуацией в стране и выторговать себе дополнительные преференции.

Такая ситуация вызвала новую волну возмущения инвесторов: они требуют президента вмешаться и поддержать Киевгорстрой. Сейчас украинцы записывают видеообращения и создают петиции, однако, в случае отсутствия сдвигов, инвесторы заявляют о готовности выходить на массовые акции протеста.

Как видим, крайне важно проверять застройщика и ЖК до того, как инвестировать, независимо от того, государственная это корпорация, или коммерческая структура. Ведь нюансов много, каждый комплекс имеет свои особенности и свою документацию.

Поэтому сначала проверяйте ЖК на НЕРУХОМІ.

Комментарии

Все ЖК на карте

map link
Новостройки Києва Новостройки Киевской области Новостройки Одессы

Другие новости

Ливень затопил улицу Кудряшова там, где столичный застройщик возводит ЖК (фото, видео)

Ливень затопил улицу Кудряшова там, где столичный застройщик возводит ЖК (фото, видео)

Авто киевлян тонули в воде

12:09, 5.05.2020
Старые разрешения в строительстве: что нужно знать украинским инвесторам

Старые разрешения в строительстве: что нужно знать украинским инвесторам

Рассказываем, законно ли строить по разрешениям "дореестровых" времен

19:49, 1.05.2020
В Израиле знают, что строится в центре Киева, а в столице – нет

В Израиле знают, что строится в центре Киева, а в столице – нет

Информация на сайте столичного ЖК только на иврите

14:57, 30.04.2020
С бывшего президента Укрбуда Микитася суд взыскал 30 млн грн залога

С бывшего президента Укрбуда Микитася суд взыскал 30 млн грн залога

Еще 50 млн грн необходимо оплатить в течение 5 дней

08:35, 30.04.2020
Что еще сделать на карантине: идеи

Что еще сделать на карантине: идеи

Когда неудержимо навалился досуг

08:20, 30.04.2020