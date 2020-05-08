Оценка недвижимости будет изменена: ФГИ презентовал новый законопроект

Фонд госимущества Украины разработал законопроект, который кардинально изменит существующую систему оценки недвижимости.

Об этом заявил заместитель председателя Фонда Сергей Игнатовский.

По его словам, планируется внедрить единую оценку объекта без деления на оценку земли и недвижимого имущества.

Фонд следующей реформой в сфере оценки недвижимости видит ликвидацию "фракционной" оценки как некорректной. Согласно действующему законодательству купля- продажа, сдача в аренду, внесение недвижимости в уставный капитал сопровождается двойной оплатой за оценку – отдельно за землю, отдельно за собственно недвижимость.

"Сегодня недвижимость и земля являются разными предметами купли-продажи. Хотя на самом деле это должно быть единым продуктом. И Украина сегодня почти единственное государство в мире, где оценка земли и недвижимости это две разных процедуры. Фонд госимущества разработал проект закона о новом подходе к оценке, который мы подадим в Верховную Раду в ближайшее время, и который объединит оценку земли и оценку имущества в единую процедуру", – заявил Игнатовский.

Оценка недвижимости вновь изменится bti.com.ua

ФГИ в рамках системной реформы оценочной отрасли в Украине инициирует ликвидацию практики так называемой "фракционной" оценки, которая определяет стоимость недвижимого имущества как сумму его физических составляющих: земли и земельных улучшений (зданий, сооружений, которые располагаются на земельном участке).

Оценка целостного объекта в Украине пока регламентируется двумя законами - Законом Украины "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине" и Законом Украины "Об оценке земель", которые фактически закрепляют принцип "фракционной" оценки на законодательном уровне.