УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Все

Офис генпрокурора вернул землю государству, отданную Киевсоветом в частные руки

16.06.2020 - 13:10

Офис генпрокурора вернул в государственную собственность земли военного городка в Киеве, которые были отданы в частное пользование.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

"Северный апелляционный хозяйственный суд принял решение об отмене решения Киевского городского совета и вернул в государственную собственность земли Минобороны", — сообщили в пресс-службе.

Киевский городской совет без соблюдения порядка изъятия из государственной собственности земель обороны, передал в частную собственность такой земельный участок в Киеве площадью 1,45 га стоимостью почти 10 млн грн.

Суд отменил решение Киевсовета

pixabay.com

"Эти земли входят в состав военного городка, где находится база хранения имущества войск связи и кибернетической безопасности Вооруженных Сил Украины. Однако, по решению органа местного самоуправления данный участок был отдан в частные руки", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Прокуратура Киевской области обратилась в Вышгородский райсуд с иском с требованием вернуть в собственность государства земельных участков водного фонда стоимостью почти 2,5 млн гривен, которые находятся на территории Лютежского сельсовета Вышгородского района.

Комментарии

666
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

В Украине работу риэлторов выведут из "тени"

В Украине работу риэлторов выведут из "тени"

Брокеры должны будут сдавать экзамены и получать свидетельства

16.06.2020 - 12:15
Митинг инвесторов УКРБУДА под Офисом президента закончился дракой с полицией. Фото

Митинг инвесторов УКРБУДА под Офисом президента закончился дракой с полицией. Фото

Одного из полицейских забрала скорая

16.06.2020 - 09:50
Власти усилят безопасность сделок с недвижимостью

Власти усилят безопасность сделок с недвижимостью

Минюст заставит госрегистраторов проходить дополнительную идентификацию

16.06.2020 - 08:31
Киевводоканал будет обеззараживать питьевую воду новым химикатом

Киевводоканал будет обеззараживать питьевую воду новым химикатом

Столица планирует полностью отказаться от использования жидкого хлора

15.06.2020 - 17:58
В Украине упрощен срок регистрации земельных участков

В Украине упрощен срок регистрации земельных участков

Нововведения будут действовать два года

15.06.2020 - 17:13