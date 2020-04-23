"Трудно оставаться дома, когда у тебя его нет!" Инвесторы Укрбуда требуют у Зеленского выполнить свои обещания

11:06, 23.04.2020

Тысячи украинцев требуют у президента Владимира Зеленского выполнить данное им в декабре 2019 года обещание относительно решения проблемы недостроев Укрбуда путем передачи их на достройку Киевгорстрою.

Об этом свидетельствуют комментарии под размещенным фильмом "Год президента Зеленского" на странице Офиса президента в Facebook.

Опубликованный 22 апреля видеоролик, где глава Украины подвел первые итоги своей работы, вызвал бурную реакцию у инвесторов Укрбуда. Они заявили в комментариях о бездействии ОП и "шантаже" Министерства обороны Украины. Поэтому украинцы попросили президента поддержать Киевгорстрой, повлиять на чиновников, которые тормозят процесс передачи объектов, и соблюсти свое декабрьское обещание, прозвучавшее в эфире ток-шоу "Право на власть".

В частности, тогда Зеленский сказал, что все 23 недостроенных объекта Укрбуда будут переданы на достройку Киевгорстрою. Однако на данный момент столичной компании-застройщику удалось принять лишь 5 из них.

"Господин президент. Ваше обещание достроить объекты Укрбуд Киевгорстроем саботируется Министерством Обороны. ЖК Чарівне місто до сих пор не принято КГС, и не будет принято без вашего вмешательства. Министерство Обороны шантажирует и требует от КГС больше, чем задекларировано в сделках. Как можно верить кому-то в стране, если слово Президента Украины ничего не стоит? У меня многодетная семья, с 14 года я волонтер доброволец, положил на помощь фронту собственный бизнес. Продав жилье родителей, я влез в долги и купил для многодетной семьи трехкомнатную квартиру. Нам негде жить! Все разрешения были законные, строительство легально. Как жить в этой стране? Кому верить? Никого не посадили, никого не наказали, денег нет, жить негде. Это позор!" – возмущенно прокомментировал годовые результаты президента Юрий Лещенко.

Также из комментариев становится понятно, что призыв правительства оставаться дома инвесторам Укрбуда трудно воплотить в жизнь, потому что своих домов у них так и нет. Более того, в случае дальнейшего игнорирования проблемы властью, инвесторы будут вынуждены выйти на массовые акции протеста.

Стоит отметить, что в недавнем интервью OBOZREVATEL президент Киевгорстроя Игорь Кушнир рассказал, что по значительной части объектов компания столкнулась с непониманием масштаба проблемы владельцами земли и чиновниками.

В частности, Киевгрострою не удается достичь компромисса с Министерством обороны Украины относительно жилых комплексов, строительство которых осуществляется на землях, что по целевому назначению относятся к землям обороны. Так, Минобороны хочет изменить условия договоров и увеличить процент жилой площади, которую получает как заказчик. А это – миллионы гривен инвесторов. Бюрократическая волокита приводит к тому, что Киевгорстрой не может начать строительные работы.

Также Игорь Кушнир сообщил, что помимо "минобороновских", с другими объектами возникли проблемы такого же характера: чиновники "решили половить рыбку в мутной воде – выторговать себе дополнительные преференции". Но заявил, что этого не будет и компания согласна перезаключить договора только на старых условиях.

"Мы готовы помочь, мы без колебаний согласились достраивать, когда возникла проблемная ситуация. Но без поддержки государства эти стройки превратятся в замороженные на десятки лет", – отметил Кушнир.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, что бремя Укрбуда способно расшатать даже самого стойкого игрока на рынке.