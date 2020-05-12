ЖК с минимальным риском в Одессе

Одесские застройщики до конца 2020 года планируют ввести в эксплуатацию 51 жилой комплекс.

Согласно каталогу ресурса НЕРУХОМІ, из общего числа ЖК в эксплуатацию будут введены:

6 эконом класса (в том числе 1 с ремонтом);

23 класса комфорт (в том числе 1 с ремонтом);

15 бизнес-класса (в том числе 4 с ремонтом);

7 элит-класса (в том числе 2 с ремонтом).

Также из 51 жилого комплекса 10 с закрытой территорией для въезда авто и 23 ограждены от входа посторонних лиц. Отметим также, что чем ближе дом к вводу в эксплуатацию, тем ниже риск инвестирования в него. Кроме того, много квартир продаются уже с ремонтом, что позволит жильцам практически сразу въехать в приобретенное жилье.

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Подчеркнем, что НЕРУХОМІ активно следят за ситуацией на рынке и выполнением застройщиком его обещаний по сроку ввода в эксплуатацию. С полным списком ЖК можно ознакомиться, перейдя по ссылке.