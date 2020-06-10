18:50, 10.06.2020 46

В Святошинском районе строят многоквартирный Клубный дом ПАВЛЕНКО ХОЛЛ без разрешительных документов, исходных данных и с нарушением целевого назначения земли.

Об этом говорится в экспертном мнении НЕРУХОМІ относительно КД ПАВЛЕНКО ХОЛЛ.

Клубный дом ПАВЛЕНКО ХОЛЛ

Несмотря на то, что разрешительных документов нет, а информация о генподрядчике, проектировщике и других участниках строительства отсутствует – на сайте объекта отмечается, что строительные работы уже ведутся. В частности, это подтверждается фото в разделе "ход строительства".

Также дом строится с нарушением целевого назначения земельного участка, а исходные данные на проектирование застройщик вовсе не получал. Однако, несмотря на это, на сайте ПАВЛЕНКО ХОЛЛ заявляется о сдаче объекта в эксплуатацию в 2020-м году.

Подробнее об этих и других несоответствиях, и чем они грозят инвесторам Клубного дома ПАВЛЕНКО ХОЛЛ – читайте на странице КБ, в разделе Документы.