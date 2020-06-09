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В Одесской области планируют создать город-курорт с игорной зоной

9.06.2020 - 13:03

Город-курорт "Дунайя" в Одесской области может привлечь $2,5 млрд

Проект предполагает пополнение номерного фонда гостиниц на 20 тыс. номеров и создание 25 тыс. рабочих мест.

Об этом рассказал председатель правления туристической ассоциации Одесской области Фазиль Аскеров.

По его словам, государственный проект "Дунайя" будет представлять собой круглогодичный курорт с гемблинг (игорной) зоной. Курорт планируется разместить на косе между озером Сасык и Черным морем. Площадь курорта составит 500 га с набережной более 10 км. На территории разместятся более 80 отелей, в том числе самый маленький на 150 номеров и самый большой на 1 тыс. номеров.

Курорт построят на косе

dumskaya.net

Аскеров добавил, что проектом предусматривается также создание площадки для проведения музыкальных фестивалей вместимостью до 50 тыс. человек.

Согласно плану, первые отели курорта "Дунайя" откроются в 2022 году. Курорт примет первый миллион туристов в 2025 году, и к 2030 году их число достигнет 6 млн. ежегодно.

По словам главы туристической ассоциации Одесской области, презентация проекта для широкой общественности состоится после окончания карантина. Инициатором проекта является президент Украины, архитектором проекта выступила команда Сергея Гусева, а одним из идейных авторов является председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

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