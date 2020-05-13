В Киеве протестовали против строительства ЖК Edeldorf. Фото

Во вторник,12 мая, киевляне провели акцию протеста против незаконного строительства жилого комплекса Edeldorf.

Строительство проходит в Печерском районе столицы по адресу ул. Старонаводницкая, 42-44, передает NewsOne.

Застройщиком данного ЖК является Edelburg Development, принадлежащая скандальному экс-главе киевской Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергею Кучеру, который, по сообщениям СМИ, сейчас сохраняет контроль над ГАСИ.

Всего в акции приняли участие более сотни киевлян.

Киевляне протестовали против строительства ЖК Edeldorf newsone.ua

Киевляне протестовали против строительства ЖК Edeldorf newsone.ua

Киевляне протестовали против строительства ЖК Edeldorf newsone.ua

Как ранее сообщали НЕРУХОМІ, новый жилой комплекс Edeldorf, который строится на Печерске, мог бы стать идеальным местом для жизни, если бы не одно "но". Из-за неполного комплекта документов, суды с Минкультом, нарушения целевого назначения земельного участка, угрожающей близости кладбища и расследования ГБР – этот дом мечты может так и остаться очередным недостроем на карте столицы.