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В Киеве протестовали против строительства ЖК CITY HUB

16.06.2020 - 14:55

В Киеве прошла акция протеста против строительства жилого комплекса CITY HUB в Соломенском районе.

Митинг состоялся у здания Государственного бюро расследований.

Активисты заявляют, что на землях Министерства внутренних дел ведутся незаконные стройки, и если их не остановить, "на рынке может появиться строительная пирамида" с недостроями и обманутыми инвесторами.

Протестующие держали плакаты "Осторожно – мошенники", "Нам достаточно "Укрбуда" "Строительные аферы - будем ждать или действовать?" и другие. По словам активистов, один из таких объектов - ЖК CITY HUB, который строительная компания Интергал-Буд незаконно строит в Соломенском районе Киева под видом реконструкции общежитий Национальной академии внутренних дел.

Протесты у здания ГБР

facebook.com/stopsvavillyu

Речь идет о земельном участке площадью 1,6 га по адресу ул. Кудряшова, 8-10. Его целевое назначение, согласно распоряжению КГГА, для обслуживания и эксплуатации учебных корпусов и общежития.

Ресурс НЕРУХОМІ поставил ЖК CITY HUB низкую оценку в рейтинге. Эксперты выяснили, что земельный участок не принадлежит и не состоит в пользовании застройщика. Оба земельных участка предоставлены Национальной академией внутренних дел для обслуживания и эксплуатации учебных корпусов и общежития по ул. Кудряшова 8-10 в Соломенском районе Киева распоряжением КГГА №604 от 23.05.2017 года.

Так, согласно распоряжению, целевое назначение земельных участков: "Для строительства и обслуживания зданий учебных заведений. Для обслуживания и эксплуатации учебных корпусов и общежития", что не соответствует рекламе жилого комплекса.

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