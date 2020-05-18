В Киеве двум ЖК могут отключить свет за миллионные долги

14:51, 18.05.2020

Два больших киевских жилых комплекса в Дарницком районе накопили долги в 2,5 миллиона гривен за электричество и рискуют остаться без энергоснабжения.

Такая информация обнародована на сайте Киевской городской государственной администрации. Речь идет о новостройках – ЖК ПАТРИОТИКА и ЖК СТАТУС ГРАД, которые расположены недалеко от метро "Осокорки".

"Понимаю, что инвесторы, вложившие свои средства в жилье, которое не достроил застройщик, стали, по сути, заложниками ситуации. Фактически, указанные жилые комплексы считаются объектами незавершенного строительства, а не введенными в эксплуатацию жилыми домами. Для полноценного и безопасного функционирования жилых комплексов необходимо выполнить технические условия, чтобы переключить здания на постоянную схему электроснабжения. Однако это должен сделать застройщик, или, если последний отказывается это сделать, инвесторы. Делать это за счет средств налогоплательщиков, то есть за счет городского или государственного бюджета, – незаконно", – заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Кому в Киеве отключат свет за неуплату pixabay.com

Начальник отдела по присоединению к электрическим сетям ЗАО ДТЭК Киевские электросети Ирина Толпыго считает, что застройщик не выполнил предоставленные в 2015 году технические условия.

"Для каждого этапа – соответствующие меры. Что касается ПАТРИОТИКИ, то технические мероприятия для присоединения к сети этих домов, на сегодняшний день, выполняются не в полном объеме. Для того чтобы обеспечить питание комплекса ПАТРИОТИКА и ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ должна быть построена подстанция 110/10 кВ Аркада. Застройщик взял на себя такое обязательство. Но его не выполнил. Без этой подстанции обеспечить качественное и безопасное электроснабжение указанным жилым комплексам невозможно", - резюмировала она.

Адреса, по которым может быть отключена электроэнергия в ЖК

ЖК ПАТРИОТИКА:

ул. Софьи Русовой, 7, 7Г, 5Б, 3В, 3

ул . Бориса Гмыри, 14А, 16А

ЖК СТАТУС ГРАД:

ул. Завальна, 10Б, 10В, 10Г.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве из-за неразберихи между застройщиком и компанией ДТЭК оказались обесточены дома ЖМ ПАТРИОТИКА по улице Бориса Гмыри.