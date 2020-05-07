ТРЦ Retroville таки запускается: стала известна дата открытия центра

15:36, 7.05.2020

Киевский торгово-развлекательный и бизнес-центр Retroville (расположен на Проспекте Правды,47) откроется уже совсем скоро – 29 мая.

Об этом рассказали в компании Colliers International (Украина), которая выступает консультантом по проекту.

ТРЦ Retroville готовится открыть двери propertytimes.com.ua

Подчеркнем, что запуск ТРЦ неоднократно переносился, однако в апреле объект таки получил регистрацию права собственности и сертификат о готовности к эксплуатации. Первыми здесь работу начнут ритейлеры, работа которых не подпадает под карантинные ограничения. А именно: продуктовые и строительные гипермаркеты, аптеки, магазины средств связи и по продаже сладостей, прочие.

По состоянию на начало мая ТРЦ заполнен брендами на 86%, а 68% арендаторов проводят адаптационные работы. В новом центре также будут кинотеатр, детский развлекательный центр, фитнес клуб, а также фудкорт и рестораны.

Организаторы убеждают, что открытие пройдет с учетом всех необходимых карантинных норм безопасности.

Справка: ТРЦ Retroville – двухуровневый многофункциональный комплекс, расположенный в Киеве на пр. Правды, 47. Его общая площадь составляет 118 991 кв.м., из которых 11 147 кв.м. занимает бизнес-центр класса "B". Арендная площадь (GLA) – 91 864 кв.м.