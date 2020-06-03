Суд отменил ограничения по проектированию здания в центре Киева

Окружной административный суд Киева (ОАСК) решением от 28 мая отменил определенные абзацы градостроительных условий и ограничений (ГУО) по проектированию здания на ул. Евгения Коновальца, 30 в Печерском районе Киева.

Они обязывают застройщика получить соответствующие выводы от органов охраны культурного наследия, в частности, предельной высоты новостройки.

В частности, суд постановил удалить абзац ГУО, который определял, что участок на ул. Евгения Коновальца, 30 находится в пределах Центральной планировочной зоны Киева.

31 января Департамент градостроительства КГГА утвердил ГУО для проектирования новостройки, установив ее предельную высоту не выше 27 метров.

Зато ОАСК согласился с доводами истца и признал отсутствие правовых оснований в том, что участок находится в Центральной планировочной зоне, поскольку на момент рассмотрения дела Киевсовет не утвердил План зонирования территории центра города, поэтому, по мнению суда, пределы исторического ареала столицы не утверждены должным образом.

Предельная высота здания теперь может быть выше 27 метров flickr.com

Окончательно высоту здания теперь будет определять проектная документация, которая может быть гораздо выше. С обеих сторон упомянутого участка расположены новостройки ЖК АРИСТОКРАТ и SKYLINE, высота которых составляет 23 и 25 этажей.