Суд отменил арест ЖК "Зеленый замок"

Суд отменил арест незавершенного строительства ЖК "Зеленый замок" по ул. Мирной, 2/1 в Киеве, который был наложен постановлением следственного судьи от 7 апреля 2020 года.
Об этом свидетельствует постановление Шевченковского районного суда Киева от 4 мая.
7 апреля следственный судья наложил на него арест с запретом пользования и проведения любых строительных работ.
Суд установил, что на участке площадью 0,08 га на ул. Мирная 2/1 осуществляется самовольное строительство и наложил арест на недостроенный объект, который является вещественным доказательством в уголовном производстве, которое расследуется Нацполицией с апреля 2019 года. Однако 4 мая Шевченковский районный суд арест отменил.
НЕРУХОМІ отмечали, что ЖК "Зеленый замок" имеет низкий рейтинг – 2.0. На это повлияло отсутствие документации, несмотря на обращения экспертов ресурса, а также локация комплекса и ход его строительства.