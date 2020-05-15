УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Объекты

Суд отменил арест ЖК "Зеленый замок"

15.05.2020 - 17:08

Суд отменил арест незавершенного строительства ЖК "Зеленый замок" по ул. Мирной, 2/1 в Киеве, который был наложен постановлением следственного судьи от 7 апреля 2020 года.

Об этом свидетельствует постановление Шевченковского районного суда Киева от 4 мая.

7 апреля следственный судья наложил на него арест с запретом пользования и проведения любых строительных работ.

Как проходит строительство ЖК "Зеленый замок"

НЕРУХОМІ

Как проходит строительство ЖК "Зеленый замок"

НЕРУХОМІ

Как проходит строительство ЖК "Зеленый замок"

НЕРУХОМІ

Суд установил, что на участке площадью 0,08 га на ул. Мирная 2/1 осуществляется самовольное строительство и наложил арест на недостроенный объект, который является вещественным доказательством в уголовном производстве, которое расследуется Нацполицией с апреля 2019 года. Однако 4 мая Шевченковский районный суд арест отменил.

НЕРУХОМІ отмечали, что ЖК "Зеленый замок" имеет низкий рейтинг – 2.0. На это повлияло отсутствие документации, несмотря на обращения экспертов ресурса, а также локация комплекса и ход его строительства.

Комментарии

Все ЖК на карте

map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Проект Генплана Киева: в столице хотят построить новые социальные объекты

Проект Генплана Киева: в столице хотят построить новые социальные объекты

Какие объекты заложены в новом проекте Генплана Киева

15.05.2020 - 19:00
Средняя площадь жилья за Киевом уменьшилась почти в два раза

Средняя площадь жилья за Киевом уменьшилась почти в два раза

Классические коттеджи теряют популярность

15.05.2020 - 18:20
Ассоциация городов Украины попросила Кабмин разблокировать работу ГАСИ

Ассоциация городов Украины попросила Кабмин разблокировать работу ГАСИ

Кличко считает недопустимым оставить сферу градостроительства без контроля

15.05.2020 - 18:00
И так сойдет: в Египте построили магистраль в сантиметрах к высотке. Фото

И так сойдет: в Египте построили магистраль в сантиметрах к высотке. Фото

Чиновники уверяют, что по документам там зданий не должно быть

15.05.2020 - 17:37
Новые правила получения градостроительных условий: в КГГА дали разъяснения

Новые правила получения градостроительных условий: в КГГА дали разъяснения

В КГГА рассказали об основных ошибках

15.05.2020 - 17:19