Суд отменил арест ЖК "Зеленый замок"

Суд отменил арест незавершенного строительства ЖК "Зеленый замок" по ул. Мирной, 2/1 в Киеве, который был наложен постановлением следственного судьи от 7 апреля 2020 года.

Об этом свидетельствует постановление Шевченковского районного суда Киева от 4 мая.

7 апреля следственный судья наложил на него арест с запретом пользования и проведения любых строительных работ.

Как проходит строительство ЖК "Зеленый замок" НЕРУХОМІ

Как проходит строительство ЖК "Зеленый замок" НЕРУХОМІ

Как проходит строительство ЖК "Зеленый замок" НЕРУХОМІ

Суд установил, что на участке площадью 0,08 га на ул. Мирная 2/1 осуществляется самовольное строительство и наложил арест на недостроенный объект, который является вещественным доказательством в уголовном производстве, которое расследуется Нацполицией с апреля 2019 года. Однако 4 мая Шевченковский районный суд арест отменил.

НЕРУХОМІ отмечали, что ЖК "Зеленый замок" имеет низкий рейтинг – 2.0. На это повлияло отсутствие документации, несмотря на обращения экспертов ресурса, а также локация комплекса и ход его строительства.