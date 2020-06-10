Суд Киева заставил застройщика снести верхние этажи в двух домах

15:20, 10.06.2020 109

Окружной административный суд Киева обязал застройщика снести этажи в двух домах на улице Стеценко, 30.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что на указанном земельном участке осуществлено строительство многоэтажных зданий. Несмотря на то, что участок относится к землям усадебной застройки и имеет ограничения в этажности застройки (разрешена этажность не более 4 этажей), застройщик построил 5-ти и 8-ми этажные здания", – говорится в сообщении.

Застройщик должен будет снести верхние этажи
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В итоге прокуратура подала в Окружной админсуд Киева иск с требованием обязать застройщика за свой счет провести перестройку самовольно построенных объектов, путем приведения их к поверхностности, определенной Генеральным планом Киева.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве строительство высоток будет происходить исключительно за пределами центральных и исторических районов.

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