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Строительство ЖК SUNDANCE запретили: суд наложил арест на землю

2.06.2020 - 19:20

Днепровский районный суд запретил строительство трех высоток жилого комплекса SUNDANCE, которые планировали возводить практически на берегу Днепра, и наложил арест на земельный участок, где были начаты строительные работы.

Об этом говорится в экспертном мнении относительно ЖК SUNDANCE на ресурсе НЕРУХОМІ.

Визуализация проекта ЖК SUNDANCE

Сообщается, что в рамках открытого в 2016 году уголовного производства по строительству комплекса на ул. Никольско-Слободская, 7-9, было установлено, что разрешение на строительство могло быть подделано.

Так, 13 марта 2020 года, постановлением Днепровского районного суда наложен арест на земельный участок, находящийся на территории памятника местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долин р. Днепр", с запретом проводить строительные работы с целью сохранения вещественных доказательств.

Подробнее об этих и других несоответствиях, и чем они грозят инвесторам жилого комплекса SUNDANCE – читайте на странице ЖК, в разделе Документы.

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