Скандальная застройка ЖК 50 Avenue: власти Киева отменили начало выполнения работ

Власти города Киева отменили начало выполнения работ скандальной стройки ЖК 50 Avenue на Шулявке.
Об этом экспертам ресурса НЕРУХОМІ сообщили в Департаменте по вопросам государственного архитектурно строительного контроля города Киева в ответ на запрос.
Так, согласно приказу от 26.03.2020 №70 отменены права на начало выполнения подготовительных работ на объекте торгово-офисного комплекса с рестораном быстрого питания и озеленением сквера на проспекте Победы. Как отмечается, заказчиком строительства выступало ООО "Шулявка".
Ранее НЕРУХОМІ сообщали, что застройщик ЖК 50 Avenue на Шулявке ведет работы без разрешительных документов. Сведения о строительстве комплекса не подтверждаются никакой информацией. Также, заказчиком строительства предоставляются недостоверные данные на информационном стенде, что вводит в заблуждение инвесторов.
Подчеркнем, что по состоянию на 30 апреля застройщик ЖК 50 Avenue активно проводил строительные работы, также работала здесь спецтехника.