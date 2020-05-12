Скандальная застройка ЖК 50 Avenue: власти Киева отменили начало выполнения работ

15:24, 12.05.2020

Власти города Киева отменили начало выполнения работ скандальной стройки ЖК 50 Avenue на Шулявке.

Об этом экспертам ресурса НЕРУХОМІ сообщили в Департаменте по вопросам государственного архитектурно строительного контроля города Киева в ответ на запрос.

Так, согласно приказу от 26.03.2020 №70 отменены права на начало выполнения подготовительных работ на объекте торгово-офисного комплекса с рестораном быстрого питания и озеленением сквера на проспекте Победы. Как отмечается, заказчиком строительства выступало ООО "Шулявка".

Скандальное строительство на Шулявке
НЕРУХОМІ

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, что застройщик ЖК 50 Avenue на Шулявке ведет работы без разрешительных документов. Сведения о строительстве комплекса не подтверждаются никакой информацией. Также, заказчиком строительства предоставляются недостоверные данные на информационном стенде, что вводит в заблуждение инвесторов.

Подчеркнем, что по состоянию на 30 апреля застройщик ЖК 50 Avenue активно проводил строительные работы, также работала здесь спецтехника.

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