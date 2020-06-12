Решать проблемы УКРБУДА будет премьер

16:04, 12.06.2020 85

Заниматься проблемами УКРБУДА будет премьер-министр Денис Шмыгаль по поручению президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе главы государства на петицию инвесторов жилых комплексов.

"Вопросы защиты инвестиций как бизнеса, так и простых граждан Украины является одним из приоритетов моей деятельности. Любые бюрократические злоупотребления со стороны органов государственной власти и местного самоуправления являются недопустимыми и должны быть устранены", - заявил Зеленский.

Шмыгаль будет курировать вопросы недостроев
kmu.gov.ua

22 мая на сайте президента петиция, в которой Владимира Зеленского просят помочь снять искусственные ограничения со стороны чиновников Государственной архитектурно-строительной инспекции, КГГА и Киевсовета, Минобороны для передачи ХК КИЕВГОРСТРОЙ жилых комплексов корпорации УКРБУД и их достройки, набрала необходимые 25 тыс голосов.

Подписанты попросили Зеленского поручить первому заместителю руководителя Офиса президента Сергею Трофимову провести соответствующие совещания, а также осуществить необходимые другие действия с представителями вышеупомянутых органов власти и местного самоуправления, направленные на скорейшее урегулирование спорных вопросов и возобновление процесса передачи объектов строительства ЖК УКРБУД для запуска строительства.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Минобороны заявили, что нашли механизм решения проблемы и запустили процедуру, чтобы получить решения, которые позволят подписать договоры с КИЕВГОРСТРОЕМ о достройке 4 из 23 ЖК, строящихся на землях Минобороны.

Застройщики:

УКРБУД Киевгорстрой

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