Прокуратура проведет экспертизу по столичному жилому комплексу OBOLON PLAZA

19:00, 20.05.2020

По строительству жилого комплекса OBOLON PLAZA в Киеве назначена комплексная экспертиза.

Об этом говорится в постановлении Киевской прокуратуры №5. В апреле суд предоставил доступ к дополнительным материалам, необходимым для проведения исследования этого строительства.

"В частности, 10 апреля суд предоставил прокурорам доступ к оригиналу разрешения ГАСК на строительные работы по объекту "Строительство многофункционального комплекса в составе заведений общественного питания, торговли, офисных помещений, жилых помещений и подземного паркинга на пересечении ул. Маршала Малиновского и проспекта Оболонского, Киев", который находится у ООО "Соллур". Заметим, что указанное разрешение на строительные работы ГАСИ выдала в феврале 2020 года", – говорится в сообщении.

Строительство OBOLON PLAZA

Указанный участок с 2006 года находится в аренде ООО “Соллур”. В марте 2016 года Киевсовет внес изменения в договор аренды, изменив вид использования с “для строительства, эксплуатации и обслуживания делового центра многофункционального назначения” на “для строительства, эксплуатации и обслуживания жилищно-делового центра многофункционального назначения”. Ранее на этом участке был рынок. Он был снесен тракторами в декабре 2016 года.

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