Объявлен в розыск застройщик, который возвел ЖК на территории НИИ энергетики в Киеве

В Украине объявили в розыск застройщика, который возводил ЖК на территории НИИ энергетики в Подольском районе Киева.

Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

"Следователи Национальной полиции Украины объявили в розыск за растрату чужого имущества застройщика, организовавшего снос корпусов Государственного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института инновационных технологий в энергетике и энергосбережении и возведении на их месте жилых домов", - говорится в сообщении.

Полиция объявила в розыск застройщика golos.ua

Следователи установили, что еще в 2012 году застройщик заключил договор с НИИ о реконструкции объекта недвижимого имущества. Согласно документам, по результатам реконструкции госпредприятие должно было получить в собственность права на недвижимое имущество площадью 552,2 кв. м.

Застройщик в итоге снес нежилое здание, а на его месте построил жилой комплекс. В то же время жилые и нежилые помещения в комплексе дальнейшем были распроданы.

Также установлено, что подозреваемый совершил служебный подлог официального документа - декларации о начале выполнения строительных работ в Подольском районе Киева.

Таким образом, участники преступной группы нанесли Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины ущерб на сумму более 2,6 миллиона гривен.

Подчеркнем, что НИИ находится по адресу Петропаловская, 40. По этому же адресу числится и ЖК НАУЧНЫЙ. Застройщиком выступает ООО ДК Девелопмент. Дом считается проблемным и до сих пор не введен в эксплуатацию.