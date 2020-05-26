НЕРУХОМІ совместно с Monitor.Estate проанализировали ЖК SVITLO PARK. Видео

20:30, 26.05.2020 660 1

НЕРУХОМІ совместно с онлайн-сервисом юридической проверки недвижимости Monitor.Estate проанализировали жилой комплекс SVITLO PARK.

Так, строительство комплекса на Надднепрянском шоссе, 2-а имеет немало несоответствий. В частности, несоответствие целевого назначения земельного участка. Согласно данным кадастровой карты, он предназначен для строительства и обслуживания зданий рыночной инфраструктуры. Такое целевое назначение не предусматривает возведение более двух десятков домов до 26 этажей. Чем руководствовалась Госинспекция, выдавая разрешение на строительство – этот вопрос стоит адресовать в правоохранительные органы.

Кроме того, правоохранители должны задать вопросы должностным лицам, которые выдали 2 июля 2016 застройщику градостроительные условия и ограничения. Вопреки несоответствию целевого назначения, они выданы на строительство жилого, гостинично-офисного, торгового комплексов с наземными и подземными паркингами. Свое решение в Киевсовете обосновали письмом от Департамента земельных ресурсов, в котором подтвердили возможность такого строительства из-за того, что эти земли относятся к категории жилой застройки.

Помимо юридических вопросов, инвесторам также стоит обратить внимание на то, что ЖК SVITLO PARK строится в промышленной и санитарно-технической зоне, а рядом находится ТЭЦ-5 и высоковольтная линия электропередач. Все эти моменты стоит осознавать, если вы выбираете именно этот жилой комплекс для приобретения квартиры.

Отметим, что рейтинг документов ЖК SVITLO PARK на ресурсе НЕРУХОМІ составляет всего 1,4 из десяти возможных баллов.

Подробнее – на видео.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Голосеевском районе столицы строится красочный ЖК с темной историей.