Эксперты проверили ЖК OK'LAND. Видео

16:15, 15.06.2020 912

Эксперты НЕРУХОМІ совместно с онлайн-сервисом юридической проверки недвижимости Monitor.Estate проанализировали жилой комплекс OK'LAND.

Они обнаружили, что намерения застройщика РИЕЛ строить жилой комплекс на просп. Воздухофлотский, 56 не соответствуют целевому назначению земельного участка, которое определено "для строительства объектов рыночной инфраструктуры".

Относительно этого нарушения инспекторами Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины проводился ряд проверок, по результатам которых выносились предписания о приостановлении строительных работ. Однако сейчас эти предписания остановлены в соответствии с решением Окружного административного суда Киева, на что представителями ГАСИ была подана кассационная жалоба. Таким образом, ставить точку в этом вопросе пока рано.

Эксперты подчеркнули, что нецелевое использование земли влечет за собой риск отмены градостроительных условий и ограничений и, как следствие, отмены разрешения на строительство, что будет иметь прямые негативные последствия для инвесторов.

Отметим, что рейтинг документов ЖК OK'LAND на ресурсе НЕРУХОМІ составляет всего 2,8 из десяти возможных баллов.

Об этих и других несоответствиях строительства жилого комплекса OK'LAND, а именно: подземном паркинге на подтопляемых территориях, нарушении шумового режима и т.п. – смотрите в видео.

Как сообщали НЕРУХОМІ, несоответствия проектной и строительной документации ЖК OK'LAND законодательству, ставят достройку объекта под угрозу.

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