Эксперты проанализировали ЖК А136 Highlight House. Видео

17:13, 5.06.2020 933 1

Эксперты НЕРУХОМІ совместно с онлайн-сервисом юридической проверки недвижимости Monitor.Estate проанализировали жилой комплекс А136 Highlight House.

Они подчеркнули, что строительство комплекса ЖК А136 на ул. Антоновича, 136-138, осуществляется со значительными нарушениями, которые могут привести к аннулированию разрешения на строительные работы.

В частности, высотность здания в 33 этажа, которую застройщик DIM Group позиционирует как преимущество – противоречит требованиям действующего законодательства. Согласно генеральному плану Киева до 2020 года, в той части города строить можно максимум 9-этажные здания.

Также застройщик использует земельный участок не по целевому назначению. Согласно кадастровой карте он определен как "для другой коммерческой деятельности". Киевский горсовет позволял использовать землю для строительства, эксплуатации и обслуживания офисного центра, а не жилого комплекса. Такое несоответствие является нарушением градостроительного законодательства. Если проверкой будет установлено, что строятся не офисные помещения, а именно жилая застройка – разрешение на строительство могут отменить.

Об этих и других несоответствиях строительства ЖК А136, а именно: несоблюдении пожарной безопасности, уголовных производствах, нарушении шумового режима и т.д. – смотрите в видео.

Как сообщали НЕРУХОМІ, рядом с историческим центром Киева строится 33-этажный ЖК с многочисленными нарушениями.

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