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Эксперты проанализировали ЖК А136. Видео

5.06.2020 - 17:13

Эксперты НЕРУХОМІ совместно с онлайн-сервисом юридической проверки недвижимости Monitor.Estate проанализировали жилой комплекс А136.

Они подчеркнули, что строительство комплекса ЖК А136 на ул. Антоновича, 136-138, осуществляется со значительными нарушениями, которые могут привести к аннулированию разрешения на строительство.

В частности, высотность здания в 33 этажа, которую застройщик DIM Group позиционирует как преимущество – противоречит требованиям действующего законодательства. Согласно генеральному плану Киева до 2020 года, в той части города строить можно максимум 9-этажные здания.

Также застройщик использует земельный участок не по его целевому назначению. Согласно кадастровой карте он определен как "для другой коммерческой деятельности". Киевский горсовет позволял использовать землю для строительства, эксплуатации и обслуживания офисного центра, а не жилого комплекса. Такое несоответствие является нарушением градостроительного законодательства. Если проверкой будет установлено, что строятся не офисные помещения, а именно жилая застройка – разрешение на строительные работы могут отменить.

Об этих и других несоответствиях строительства ЖК А136, а именно: несоблюдении пожарной безопасности, уголовных производствах, нарушении шумового режима и т.д. – смотрите в видео.

Как сообщали НЕРУХОМІ, рядом с историческим центром Киева строится 33-этажный ЖК с многочисленными нарушениями.

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