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Кличко открестился от ответственности по поводу недостроев Укрбуда

25.05.2020 - 11:32

Мэр Киева Виталий Кличко назвал некорректными слова президента Владимира Зеленского о том, что Кличко сам может решить вопрос достройки объектов обанкротившейся корпорации Укрбуд.

Об этом он сказал на онлайн-брифинге 22 мая.

"Хочу подчеркнуть, что компания Укрбуд – не какая-то "шарашкина" контора. Учредителем этой корпорации, под эгидой которой велось строительство, является Кабинет министров. И говорить сейчас, что Кличко может взять и сам разобраться с последствиями действий недобросовестного застройщика – как минимум некорректно", – сказал он.

Кличко прокомментировал поручение Зеленского по Укрбуду

Liga.net

По словам Кличко, Киевгорстрой, который согласился завершить строительство объектов Укрбуда, чтобы инвесторы получили свое жилье, столкнулся с рядом проблем, решить которые ему ранее обещали на государственном уровне.

Мэр также сообщил, что передача объектов Укрбуда к Киевгорстрою проходит в плановом режиме.

При этом он отметил три проблемных вопроса, "которые не входят в компетенцию городского головы":

  • передача объектов из Минобороны в Киевгорстрой "на существующих условиях", это четыре жилых комплекса, строящихся на землях ведомства;

  • ГАСИ выдала 16 отказов Киевгорстрою о введении в эксплуатацию четырех готовых объектов, поэтому он не может их принять на баланс;

  • по результатам аудита, на достройку всех объектов не хватает более 2 млрд грн. Эти деньги, по словам Кличко, вернутся в процессе строительства. "Но сейчас нужно решить этот вопрос, и это невозможно сделать без Государственного ипотечного учреждения, подчиненного Минфину", - пояснил Кличко.

Он подчеркнул, что не может вмешиваться в деятельность перечисленных ведомств. "Единственное, чем может помочь городская власть - это уменьшение финансовой нагрузки на застройщика в случае отмены уплаты его паевого взноса", - сказал мэр Киева.

Ранее НЕРУХОМІ писали, что по словам президента Зеленского, мэр Киева Виталий Кличко должен подключиться к решению вопроса достройки объектов компании Укрбуд.

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