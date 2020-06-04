КГГА распорядилась срочно возобновить работы на проблемном ЖК ЭВРИКА

19:26, 4.06.2020 691 1

Застройщик должен возобновить все работы на жилом комплексе ЭВРИКА, который находится в Голосеевском районе Киева.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп во время выездного совещания на ул. Глушкова, 6, где расположен указанный объект, сообщает пресс-служба КГГА.

"Некоторые жилые дома жилого комплекса ЭВРИКА, в частности, № 14 и № 18 имеют высокую степень строительной готовности, однако заказчик, ООО "Аркада-Строительство", до сих пор не выполнил в полном объеме комплекс работ по подключению домов к инженерным сетям", - отметил Непоп.

Работы на проблемном ЖК ЭВРИКА должны возобновиться kyivcity.gov.ua

При этом ни заказчик, ни представители подрядных организаций во время совещания не озвучили никаких вопросов относительно возобновления строительных работ на жилом комплексе ЭВРИКА, которые касались полномочий КГГА.

"Особенность этого жилого комплекса еще и в том, что ООО "Аркада-Строительство", согласно взятым на себя обязательствам, должна завершить строительство жилых домов, начатых в свое время ЗАО "Побутрембуд" (№№ ​​3, 4, 7, 9) в жилом комплексе ЭВРИКА на ул. Академика Глушкова, 6", - добавил столичный чиновник.

Вместе с тем, заказчик прекратил строительные работы, обосновывая свои действия решением Правления Национального банка Украины от 31 октября 2019 года, которым приостановлено на срок до 1 января 2021 года отдельные виды осуществляемых АО АКБ "Аркада" операций, а именно: операций по привлечению средств физических лиц.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве в пятницу, 29 мая, инвесторы трех жилых комплексов ЭВРИКА, ПАТРИОТИКА и ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ, квартиры в которых продавал банк Аркада, 29 мая вышли на протест.