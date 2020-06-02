Застройщик неповиновения не прощает: обманутый инвестор ЖК Кришталеві джерела рассказал, как его лишили жилья и денег

20:30, 2.06.2020 1231

Обманутый инвестор ЖК Кришталеві джерела Ярослав Осадчий рассказал, как его лишили квартиры и вложенных денег, чтобы проучить за отстаивание своих прав и поиск компромиссов с обслуживающей компанией, навязанной застройщиком.

Об этом говорится в видео на онлайн-сервисе юридической проверки недвижимости Monitor.Estate.

Весной 2014 года Ярослав решил приобрести квартиру в ЖК Кришталеві джерела. Понравилось хорошее месторасположение вблизи парковой зоны, первая очередь была уже достроена, документы, в принципе, в порядке. Единственное, что настораживало – договор переуступки. Ведь, по факту, такой договор заключался не с застройщиком, а с Фондом финансирования строительства (ФФС). То есть квартира покупалась у физического лица, которое ранее уже вложилось в это строительство. Но в отделе продаж инвестору сообщили, что договор изменить нельзя.

Так, Ярослав в течение месяца оплатил всю сумму и стал ждать, когда достроят его жилье. Однако, когда дом достроили и пришла пора подписывать акты приема-передачи квартиры – возможность это сделать так и не наступила.

Визуализация проекта ЖК Кришталеві джерела dzerela.kiev.ua

Осенью 2015 года Осадчий узнал, что соседи с другой очереди начали подписывать сперва договора с обслуживающей компанией, а только потом – акт приема-передачи. Именно такая последовательность несколько удивила. Оказалось, что это требование застройщика. Но в договоре с ФФС подобное не предусматривалось.

После изучения договора с обслуживающей компанией, Ярослав был возмущен. Ведь та брала на себя слишком много полномочий, причем незаконных: устанавливала свои правила, могла изменять тарифы и сроки. В частности, предполагалось снятие обслуживающей компанией платы за парковку на придомовой территории (которая по закону является общей собственностью совладельцев квартир в доме).

Тогда Ярослав решил действовать. Взяв инициативу в свои руки, он написал заявление в компанию с просьбой обсудить условия договора и прийти к компромиссу. Обращение подписали и другие недовольные таким положением вещей инвесторы.

Через несколько месяцев Ярослав получил почтой два рекомендованных письма, внутри которых – пустые белые листы. Таким был ответ ФФС. На этих пустых листах должно быть написано, что инвестору нужно подписать акт приема-передачи квартиры в течение определенного срока, а если он этого не сделает, то через определенное количество дней Фонд имеет право открепить жилье. То есть, таким образом, Фонд вроде уведомил инвестора, а вроде и нет.

Поняв, что начались какие-то махинации, Ярослав послал в Фонд встречное письмо о том, что информацию в сообщении он не получил, попросил ее все же предоставить, и выразил желание подписать акт приема-передачи. Однако ответ так и не пришел.

Со временем Ярослав узнал, что Фонд открепил его от квартиры и продал ее кому-то другому. Дело в том, что после ввода в эксплуатацию застройщик сделал паузу в 3 месяца. А согласно закону, застройщик не обязан предоставлять акты приема-передачи в такой период. То есть у инвестора есть обязанность подписать акт в течение 30 дней после ввода объекта в эксплуатацию (как это предусмотрено в договоре), а у застройщика нет обязанности во время паузы в 3 месяца его предоставлять. Таким образом, инвестор не имел возможности подписать документы, а следовательно, остался без жилья.

Однако по договору ФФС существует положение, что если инвестор открепляется от квартиры, ему в течение 180 дней обязуются вернуть вложенные средства. Но, как оказалось, и здесь есть свои нюансы.

Схема с переуступкой позволяет Фонду вернуть инвестору втрое меньше средств, так как первоначальный инвестор платил значительно меньшую сумму за кв.м, чем конечный.

Сейчас судебное дело по возврату средств продолжается. С оплаченных около 56 тысяч долларов, ФФС должен вернуть инвестору только 12 тысяч. Однако даже эти деньги Ярослав до сих пор не получил. Более того, застройщик подал на него встречный иск за компенсацию нанесенного ущерба.

По мнению Ярослава, целью людей, которые стоят за строительством ЖК Кришталеві джерела, было устроить показательное наказание, чтобы у других не возникало желания "открывать рот", заявлять о своих правах и искать какие-то компромиссы.

Подробнее – на видео.