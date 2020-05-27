Инвесторы Аркады выйдут на акцию протеста: 13 тысяч семей требуют восстановить строительство

16:12, 27.05.2020 803 1

Инвесторы банка Аркада собираются выйти в пятницу, 29 мая, на бессрочную акцию протеста из-за остановки строительства жилых комплексов ЭВРИКА, ПАТРИОТИКА и ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ на Осокорках.

Об этом ресурсу НЕРУХОМІ сообщили активисты.

По их словам, в законное строительство инвестировали 13 000 семей из 40 домов. Сейчас стройка полностью остановлена. 30 000 людей (инвесторы и их семьи) потеряли финансы и остались без жилья.

"Мы много раз обращались к властям, но наши проблемы им не интересны. Мы вынуждены выйти на улицы с бессрочной акцией. Среди нас медработники, переселенцы, воины АТО, люди с инвалидностью, многодетные семьи и просто обыкновенные украинцы", – рассказали активисты.

Акция протестов инвесторов строек банка Аркада
Скриншот

По предварительным прогнозам на митинге ожидается более 2 тысяч людей. Митинг начнется возле главного офиса банка Аркады, затем активисты пройдут к Офису президента, а потом отправятся к столичной горадминистрации.

Как сообщали НЕРУХОМІ, два больших киевских жилых комплекса в Дарницком районе накопили долги в 2,5 миллиона гривен за электричество и рискуют остаться без энергоснабжения. Речь идет о новостройках – ЖК ПАТРИОТИКА и ЖК СТАТУС ГРАД, которые расположены недалеко от метро "Осокорки".

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