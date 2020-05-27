УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Объекты

Инвесторы Аркады выйдут на акцию протеста: 13 тысяч семей требуют восстановить строительство

27.05.2020 - 16:12

Инвесторы банка Аркада собираются выйти в пятницу, 29 мая, на бессрочную акцию протеста из-за остановки строительства жилых комплексов ЭВРИКА, ПАТРИОТИКА и ПАТРИОТИКА НА ОЗЕРАХ на Осокорках.

Об этом ресурсу НЕРУХОМІ сообщили активисты.

По их словам, в законное строительство инвестировали 13 000 семей из 40 домов. Сейчас стройка полностью остановлена. 30 000 людей (инвесторы и их семьи) потеряли финансы и остались без жилья.

"Мы много раз обращались к властям, но наши проблемы им не интересны. Мы вынуждены выйти на улицы с бессрочной акцией. Среди нас медработники, переселенцы, воины АТО, люди с инвалидностью, многодетные семьи и просто обыкновенные украинцы", – рассказали активисты.

Акция протестов инвесторов строек банка Аркада

Скриншот

По предварительным прогнозам на митинге ожидается более 2 тысяч людей. Митинг начнется возле главного офиса банка Аркады, затем активисты пройдут к Офису президента, а потом отправятся к столичной горадминистрации.

Как сообщали НЕРУХОМІ, два больших киевских жилых комплекса в Дарницком районе накопили долги в 2,5 миллиона гривен за электричество и рискуют остаться без энергоснабжения. Речь идет о новостройках – ЖК ПАТРИОТИКА и ЖК СТАТУС ГРАД, которые расположены недалеко от метро "Осокорки".

Комментарии

386
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Госгеокадастр не смог провести аэрофотосъемку из-за коронавируса

Госгеокадастр не смог провести аэрофотосъемку из-за коронавируса

Тендер на фотосъемку пришлось отменить из-за секвестра госбюджета

27.05.2020 - 15:39
Банки в этом месяце выдали уже более 250 млн гривен "теплых кредитов"

Банки в этом месяце выдали уже более 250 млн гривен "теплых кредитов"

Участниками программы стали уже 483 ОСМД

27.05.2020 - 14:40
На левом берегу Киева увеличат количество мест для отдыха и досуга

На левом берегу Киева увеличат количество мест для отдыха и досуга

В Киевгенплане рассказали о ближайших изменениях в столице

27.05.2020 - 14:04
Депутаты Киевсовета хотят полностью очистить столицу от МАФов

Депутаты Киевсовета хотят полностью очистить столицу от МАФов

Вопрос вынесли на заседание постоянной комиссии по вопросам торговли

27.05.2020 - 13:14
Спрос на отдельные офисы в Украине вырастет после отмены карантина

Спрос на отдельные офисы в Украине вырастет после отмены карантина

Как карантин повлиял на работу бизнес-центров и на рынок аренды офисов

27.05.2020 - 12:28