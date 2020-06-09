Два участка – один без разрешения: как строят ЖК Подол Град Vintage

Разрешение на строительство предоставлено на застройку только одного земельного участка из двух. Второй – фактически занят самовольно.

Об этом говорится в экспертном мнении НЕРУХОМІ относительно ЖК Подол Град Vintage.

Строительство ЖК Подол Град Vintage podolgrad-vintage.com.ua

Отмечается, что действующее разрешение на выполнение строительных работ предоставлено на застройку только одного земельного участка из двух. Один из них находится в аренде общества с ограниченной ответственностью "Фундація "Якісне житло", которое не является участником строительства ЖК Подол Град Vintage. Следовательно, это свидетельствует о самовольном занятии земли. Подобное нарушение является значительным риском для получения в дальнейшем имущественных прав инвесторами.

Кроме того, сообщается, что за период строительства жилого комплекса Подол Град Vintage, начавшееся в 2014 году, разрешение на строительные работы дважды отменялось и дважды возобновлялось в судебном порядке. Разрешительные документы аннулировались на основании ряда нарушений градостроительного законодательства, законодательства в сфере охраны культурного наследия и по результатам проверки ГАСИ. Однако застройщик оспаривал эти решения.

Подробнее об этих и других несоответствиях, и чем они грозят инвесторам жилого комплекса Подол Град Vintage – читайте на странице ЖК, в разделе Документы.