ЖК с минимальным риском в Киеве

Застройщики до конца этого года планируют ввести в эксплуатацию 129 жилых комплексов в Киеве.

Согласно каталогу ресурса НЕРУХОМІ, из общего числа ЖК в эксплуатацию будут введены:

19 эконом класса (в то числе 4 уже с ремонтом);

78 класса комфорт (в то числе 4 с ремонтом);

25 бизнес-класса (в то числе 1 с ремонтом);

7 элит-класса (в то числе 1 с ремонтом).

Что построят в Киеве до конца года censor.net.ua

Также из 129 жилых комплексов: 22 с закрытой территорией для въезда авто и 64 – от входа посторонним лицам. Отметим, также, что чем ближе дом к вводу в эксплуатацию, тем ниже риск инвестирования в него. Кроме того, много квартир продаются уже с ремонтом, что позволит жильцам практически сразу въехать в приобретенное жилье.

Подчеркнем, что НЕРУХОМІ активно следят за ситуацией на рынке и выполнением застройщиком его обещаний по сроку ввода в эксплуатацию. С полным списком ЖК можно ознакомиться, перейдя по ссылке.