Дело недостроев Укрбуда сдвинется с мертвой точки: в Минобороны нашли решение

В Минобороны заявили, что нашли механизм решения проблемы и запустили процедуру, чтобы получить решения, которые позволят подписать договоры с Киевгорстроем о достройке 4 из 23 ЖК, строящихся на землях Минобороны.

Об этом сообщил Игорь Халимон, советник министра обороны, на встрече с инвесторами ЖК Укрбуд, состоявшейся 26 мая.

Речь идет о таких жилых комплексах: ЧАРІВНЕ МІСТО, URBAN PARK, ART HOUSE и ОБЕРІГ-2. Однако отмечается, что договор будет заключен на прежних условиях.

По его словам, отработанный и запущенный механизм позволит уже в начале июня этого года освободить указанные ЖК от судебных дел и решить проблемные вопросы с юридическим статусом заказчика строительства одного из ЖК, находящегося под эгидой Минобороны.

Проблемные вопросы достройки на данный момент касаются только двух из четырех указанных ЖК (ЧАРІВНЕ МІСТО и URBAN PARK). Однако заключение договоров с Киевгорстроем возможно только сразу по четырем ЖК, поскольку вопрос комплексный и касается передачи стройплощадок от Укрбуда к Киевгорстрою.

ЖК Urban Park НЕРУХОМІ

Как сообщали НЕРУХОМІ, президента Украины Владимира Зеленского просят помочь снять искусственные ограничения со стороны чиновников Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), КГГА, Киевсовета и Минобороны Украины для передачи Киевгорстрою жилых комплексов корпорации Укрбуд.