Новые градостроительные нормы в Китае: запретили небоскребы и копии архитектуры

14:10, 19.05.2020

Власти Китая решили упорядочить в стране градостроительство и ввели ряд ограничительных мер: отменили строительство огромных небоскребов и зданий непонятной формы.

Об этом говорится в тексте принятого китайскими властями решения по поводу изменений в политике градостроительства, который опубликован на официальном сайте Министерства ЖКХ Поднебесной, передает Dezeen.

Судя по новым правилам, введенным правительством Китая, теперь все здания, высота которых будет превышать 250 метров, на стадии проектирования будут тщательно проверяться на безопасность и соответствие новым нормам. А строительство зданий выше 500 метров теперь в Китае под строгим запретом.

В Китае больше не будут строить небоскребы pixabay.com

В документе сказано, что такое решение было принято с целью подчеркнуть дух страны: привести внешний вид городов к современному стилю и отдельно выделить районы, где будет сохранен национальный колорит Китая.

При этом отдельным пунктом рекомендаций, данных архитекторам, прописана невозможность в будущем использовать чужие, уже реализованные проекты. Этот пункт касается важных для Китая зданий и сооружений, таких, как театры, музеи, стадионы и другие общественные места.

Копировать любые сооружения, построенные в других странах, – нельзя. При этом пока непонятно, что будет с уже построенными "копиями" Тауэрского моста, Триумфальной арки, Эйфелевой башни и Сиднейского оперного театра.

Что касается высотных зданий, прошлый год станет последним в их эпохе. В 2019-м было построено рекордное количество зданий высотой более 300 метров. Кроме этого, был сдан 530-метровый центр финансирования, который стал самым высоким в стране.

Нововведения коснутся и жителей старых кварталов. Хотят они того или нет, им придется выселяться. Их дома правительство решило снести и перестроить. Тех, кто не согласится с решением правительства Китая, будут выселять через суд.

Еще одно правило касается креативщиков. Под запрет попало строительство "странных" сооружений, которые будут отличаться от общего городского пейзажа. В новых правилах для архитекторов прописаны также нормы о форме, цветовой гамме, высоте и прочих тонкостях, которые должны быть учтены при проектировании новых строений.