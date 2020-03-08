Новостройка со звездой: почему знаменитости ищут соседей по ЖК

15:02, 8.03.2020

В непростые времена девелоперам приходится реализовывать свою продукцию. Конкуренция на строительном рынке, возможно, не достигла своего апогея, но близка к его достижению. Искушённому инвестору и будущему собственнику жилой недвижимости всё чаще недостаточно лишь удобной локации, продуманности инфраструктуры, "фишек" в дизайне и красочного описания всех других преимуществ будущего жилого комплекса. Нужно ещё что-то. Что-то уникальное, что выделит ЖК среди всех остальных. И здесь в ход идёт секретный элемент, который всегда "выстреливает", попадает в цель и приводит к увеличению продаж и прибыли строительной компании – селебрити-маркетинг.

Купи квартиру – звезда в подарок

В мире бизнеса оценка рисков является основополагающей стадией подготовки и реализации любого проекта, в том числе и рекламной кампании. Использование ноу-хау в приёмах – дело рискованное, поэтому многие рекламщики выбирают проверенный способ: задействуют представителей шоу-бизнеса, спорта и других звёзд, т.е. узнаваемых лиц и голосов, вызывающих интерес аудитории.

Способ устаревший, "обросший" множеством "но", однако действенный. Именно поэтому время от времени мы видим и слышим любимых и не очень артистов на экранах, бордах и радио с призывом стать соседями и приобрести жилые метры в новом ЖК.

Так и живём: утром, едя на работу, слышим по радио бархатный голос известной народной артистки, гарантирующей уютный пруд со стаей канадских лебедей во дворе нового комфортабельного жилого комплекса. Затем, как минимум на пяти биллбордах по пути следования, заметим известного ведущего популярного кулинарного шоу в обнимку с девушкой модельной внешности, который обещает самую счастливую жизнь в самом лучшем жилом комплексе ближайшего пригорода. А вечером, засыпая перед телевизором, последнее, чем может удивить нас завершающийся день – это видеоролик, в котором известный спортсмен выныривает из бассейна и протягивает ключи от квартиры в новом концептуальном доме в спальном районе столицы.

В пешей доступности… почти

Стоит отметить, что сами же звёзды неохотно распространяют информацию о подобных "халтурках", поэтому аналитики и статистики по такому виду рекламы очень немного.

Из проверенных источников известно, что гонорары за рекламную кампанию могут составлять сумму примерной стоимости пентхауса на нескольких уровнях в центре столицы. Также известны случаи, когда с известными "актёрами" рекламных кампаний новостроек расплачивались квадратными метрами в новых ЖК.

Согласно наблюдениям жильцов, купивших недвижимость в объектах, которые активно презентовались звёздами отечественного шоу-бизнеса, к их разочарованию, эти известные личности или вовсе не живут в этом доме, или вскоре продают недвижимость и переезжают. Также известны случаи, когда знаменитости продолжают рекламировать жилой комплекс и после продажи, демонстрируя счастливую жизнь в нём.

"За" и "против" проживания рядом

С помощью опроса фокус-группы, состоящей из людей разного уровня дохода, пола, образования и образа жизни, мы сформировали рейтинг "за" и "против" соседства со звездой.

В топе преимуществ: возможность дополнительной охраны частной собственности, бонусы в вопросах благоустройства и инфраструктуры, а также возможность быстрого и лёгкого доступа для получения автографа или селфи с кумиром.

Из главных недостатков: режим жизни знаменитостей часто отличается от режима представителей других классов населения, также могут доставлять неудобства повышенный интерес и внимание к частной собственности звёздных соседей и возможное неадекватное поведение их фанатов .

Звезда в ЖК – не значит качество

И все же, важно понимать, что никакой звёздный сосед не гарантирует качество материалов, используемых для возведения новостройки, а также полноту и соответствие строительной документации. Присутствие знаменитости по соседству скорее лишь приятный бонус при покупке квартиры и жизни в новом ЖК. В случае, если вам импонирует ее творчество, конечно.

Да и с другой стороны, звёздам ведь тоже нужно где-то жить…