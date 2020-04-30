Что еще сделать на карантине: идеи

08:20, 30.04.2020

Следуя рекомендациям оставаться дома, мы уже немного привыкли быть на карантине. Учимся онлайн, готовим домашнюю еду, проводим генеральную уборку, совершенствуем английский, смотрим сериалы, пытаемся читать книги, ужинаем с друзьями по видео-конференции, устраиваем другие онлайн-мероприятия и много чего еще. Удерживать позитивное мышление, подменять панические настроения информированностью, занимать себя и детей – это стандартный сценарий.

Что еще делать на карантине, когда общий список дел закончился? Вот несколько идей:

Сделать перестановку

Даже если ваша мебель расставлена идеально, для мозга будет очень полезно перестать на автомате отдавать команду рукам ставить чашку справа. Несмотря на раздражение, которое может возникнуть как первая реакция, пользы от такого свежего взгляда намного больше – это запустит продуцирование новых мыслей.

Добавить красоты

Раз мы так много времени проводим дома, почему бы не окружить себя красивыми вещами? Гармонично расположенные и расставленные предметы радуют. Сам процесс может принести удовольствие, а согласование с семьей новой креативной концепции – тоже отдельный процесс, который тренирует ораторские способности и умение договариваться.

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Создать арт-объект

Можете это сделать вместе с детьми. Например, написать картину. Подготовка и реализация может занять много дней. Но в нашем случае, мы никуда не спешим. Так что чем дольше она будет, тем лучше. И творить, творить, творить... Предварительно можно посмотреть несколько обучающих видеоуроков.

Почистить телефон

Сделайте очистку телефона. Уберите приложения, которыми не пользуетесь и установите те, которые отныне будут помогать вам самосовершенствоваться: языки, книги, вина, музыка, спорт…

Можно начать изучать основы каратэ и понять, что постулаты этого восточного единоборства вам уже частично известны (согласитесь, такие открытия не могут не радовать).

Пересмотреть связи

Есть возможность честно посмотреть на свое окружение. Если за месяц карантина у вас не возникает желание узнать, как там дела у вашего друга, значит, этот человек вне вашего круга и, по факту, вы не считаете его близким.

Построить новые планы

Давайте представим, что карантинные ограничения станут обычным режимом жизни. Как в таком случае привлекать клиентов, чем зарабатывать, как общаться и даже строить семью? Что вам нужно поменять и адаптировать в своей жизни для этого? Появление плана Б не только добавит вам уверенности, но и может показать, в чем уже сегодня вы не нуждаетесь.

Написать книгу или рассказ

Сейчас все пишут, снимают видео, ведут блоги. Насколько хорошо это получится у вас, вы сможете узнать только тогда, когда попробуете. Мадонна писала детские сказки, между прочим. А к чему привела история о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг? Вдруг и вас сюжетная линия поведет далеко и надолго. Пробуйте.

Изучать кухни мира

Изучите одну из экзотических кухонь мира. Узнавайте ее, пока не найдете тот рецепт, который можно приготовить дома в Украине. Поверьте, блюда бразильской кухни могут удивить вас своей простотой.

Мечтать

Остановиться и выделить немного времени для того, чтобы помечтать, полезно всегда. Сейчас самое время подумать о том, какое жилье вам больше подходит, чего вы хотите для себя и своей семьи. Ведь не исключено, что под прожекторами ментальных изменений и мечты станут новыми. Не у всех, но у многих поменялись приоритеты, сместилось понимание, что важно, а что нет. Придумайте себе новую мечту!

Ваш вариант

А что делаете на карантине вы, когда новый стандартный список дел уже исчерпали?