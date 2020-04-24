Первичный рынок жилья в Украине имеет свои правила, в которых нужно как следует разобраться, прежде чем решить инвестировать. Потому как инвестирование в новостройки всегда сопровождается многочисленными рисками, которые вкладчику стоит осознавать.
Какие существуют риски для инвестора
Страновые риски (всё, что связано с Украиной и гривней. Например, большой долг и отсутствие транша от МВФ, снизит поступления в бюджет, приведет к вынужденному сокращению расходов бюджета и штата и станет следствием экономического спада);
Отраслевые риски (всё, что связано со строительством как отраслью. Например, есть законодательное разрешение на проведение строительных работ в чрезвычайных ситуациях и карантина)
Групповые риски (всё, что касается компании-девелопера или связанных лиц. Например, налоговые штрафы в отношении другого объекта или бизнеса, повлияет на денежный поток и его распределение);
Риски объекта (всё, что касается реализации отдельно взятого проекта).
Последние два можно минимизировать вооружившись информацией и проанализировав ее.
Осуществляя инвестирование в новостройку, инвестору для надежности следует установить или соблюдены участниками строительства нормы градостроительного и земельного законодательства, проверить наличие судебных производств, учесть репутацию застройщиков и тому подобное. Часто это требует дополнительных специальных знаний и аналитических способностей.
Кроме того, инвестор должен обеспечить свою безопасность путем заключения правильных договоров с условиями, обеспечивающими ему механизмы защиты прав и интересов.
Персональное экспертное бюро
Разобраться в строительном и земельном праве, научиться пользоваться всеми базами данных, обрабатывать публичную информацию и выделять факты в прессе – непростой и кропотливый процесс для любого человека, если проверка новостроек не входит в его профессиональную компетенцию.
Работу по проверке осуществляет команда экспертов НЕРУХОМІ, которые тщательно проверяют каждый жилой комплекс.
Проверка включает следующие этапы:
сбор информации и любых сведений в информационных базах данных и из других официальных источников, что также включает направление запросов в соответствующие органы;
анализ и обработка собранной информации на предмет соблюдения строительного и земельного законодательства, установление возможных нарушений и выявления рисков проекта;
формирование мнения эксперта, включая выявление ключевых проблемных моментов объекта строительства или отсутствии таковых;
разработка рекомендаций инвестору на основании мнения эксперта для снижения рисков, связанных с проектом, группой или отраслью и повышение степени защиты.
Рекомендации от экспертов условно можно разделить на несколько блоков:
о проекте и направлены на установление соблюдения требований градостроительного и земельного законодательства, в частности при проектировании и строительства;
касается участников строительства (включая наличие уголовных производств, налоговых долгов или исторической и уже известной информации о них);
касается условий договоров по объекту инвестирования.
НЕРУХОМІ формируют свои рекомендации на защиту интересов покупателя и руководствуются лучшими практиками и общим правилам для успешного инвестирования. Основная цель – минимизировать риски инвестора, которые стоит оценить до соглашения.
Рейтинг, рекомендации инвестору и экспертное мнение о новостройке – основные инструменты, которые предлагает ресурс НЕРУХОМІ для каждого, кто исследует проект. Эти три инструмента смогут подсветить главные и важные аспекты проекта. В целом они формируют его инвестиционную привлекательность.
Окончательное решение, конечно, всегда остается за инвестором. Однако НЕРУХОМІ помогут сделать его более взвешенным.