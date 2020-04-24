Не доверяйте, а проверяйте: рекомендации экспертов инвесторам новостроек

20:48, 24.04.2020

Первичный рынок жилья в Украине имеет свои правила, в которых нужно как следует разобраться, прежде чем решить инвестировать. Потому как инвестирование в новостройки всегда сопровождается многочисленными рисками, которые вкладчику стоит осознавать.

Какие существуют риски для инвестора

  • Страновые риски (всё, что связано с Украиной и гривней. Например, большой долг и отсутствие транша от МВФ, снизит поступления в бюджет, приведет к вынужденному сокращению расходов бюджета и штата и станет следствием экономического спада);

  • Отраслевые риски (всё, что связано со строительством как отраслью. Например, есть законодательное разрешение на проведение строительных работ в чрезвычайных ситуациях и карантина)

  • Групповые риски (всё, что касается компании-девелопера или связанных лиц. Например, налоговые штрафы в отношении другого объекта или бизнеса, повлияет на денежный поток и его распределение);

  • Риски объекта (всё, что касается реализации отдельно взятого проекта).

Последние два можно минимизировать вооружившись информацией и проанализировав ее.

Осуществляя инвестирование в новостройку, инвестору для надежности следует установить или соблюдены участниками строительства нормы градостроительного и земельного законодательства, проверить наличие судебных производств, учесть репутацию застройщиков и тому подобное. Часто это требует дополнительных специальных знаний и аналитических способностей.

Кроме того, инвестор должен обеспечить свою безопасность путем заключения правильных договоров с условиями, обеспечивающими ему механизмы защиты прав и интересов.

Персональное экспертное бюро

Разобраться в строительном и земельном праве, научиться пользоваться всеми базами данных, обрабатывать публичную информацию и выделять факты в прессе – непростой и кропотливый процесс для любого человека, если проверка новостроек не входит в его профессиональную компетенцию.

Работу по проверке осуществляет команда экспертов НЕРУХОМІ, которые тщательно проверяют каждый жилой комплекс.

Проверка включает следующие этапы:

  • сбор информации и любых сведений в информационных базах данных и из других официальных источников, что также включает направление запросов в соответствующие органы;

  • анализ и обработка собранной информации на предмет соблюдения строительного и земельного законодательства, установление возможных нарушений и выявления рисков проекта;

  • формирование мнения эксперта, включая выявление ключевых проблемных моментов объекта строительства или отсутствии таковых;

  • разработка рекомендаций инвестору на основании мнения эксперта для снижения рисков, связанных с проектом, группой или отраслью и повышение степени защиты.

Рекомендации от экспертов условно можно разделить на несколько блоков:

  • о проекте и направлены на установление соблюдения требований градостроительного и земельного законодательства, в частности при проектировании и строительства;

  • касается участников строительства (включая наличие уголовных производств, налоговых долгов или исторической и уже известной информации о них);

  • касается условий договоров по объекту инвестирования.

НЕРУХОМІ формируют свои рекомендации на защиту интересов покупателя и руководствуются лучшими практиками и общим правилам для успешного инвестирования. Основная цель – минимизировать риски инвестора, которые стоит оценить до соглашения.

Рейтинг, рекомендации инвестору и экспертное мнение о новостройке – основные инструменты, которые предлагает ресурс НЕРУХОМІ для каждого, кто исследует проект. Эти три инструмента смогут подсветить главные и важные аспекты проекта. В целом они формируют его инвестиционную привлекательность.

Окончательное решение, конечно, всегда остается за инвестором. Однако НЕРУХОМІ помогут сделать его более взвешенным.

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