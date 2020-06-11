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НБУ выставит на аукцион недвижимость, приобретенную по кредитам рефинанса

11.06.2020 - 13:58

Национальный банк планирует провести 26 июня аукцион по продаже недвижимости, приобретенной в собственность по кредитам рефинанса.

Согласно сообщению, на аукцион выставят ½ и ½ хозяйственных построек, хозяйственных сооружений в Одесской области, приобретенных в собственность в счет погашения долга по кредитам, предоставленным банкам Украины.

НБУ устроит распродажу недвижимости

.wikipedia.org

Дата проведения электронных торгов – 26 июня 2020 года. Время торгов ‒ с 9:00 до 18:00.

Начальная цена продажи лота: 80 269 447,17 грн. без НДС.

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