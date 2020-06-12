Нацбанк рекордно снизил учетную ставку до 6% годовых

18:28, 12.06.2020 147

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время брифинга на решения Правления Национального банка по монетарной политике.

Отметим, что изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

НБУ рекордно снизил учетную ставку
flikr.com

Когда инфляция и риски макроэкономической нестабильности в стране усиливаются, центральный банк должен принять меры для стабилизации. Тогда НБУ повышает учетную ставку и проводит жесткую монетарную политику.

Это означает, что кредитовать уже более рискованно, поэтому цена на деньги в экономике растет.

При уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации учетная ставка обычно снижается и это вызывает постепенное удешевление депозитов и кредитов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по словам банкиров, снижение учетной ставки – это путь к дешевой ипотеке. Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что у каждого гражданина Украины будет возможность оформить ипотечный кредит под 10%. Он также пообещал, что такой процент по ипотечным кредитам будет доступен "в ближайшее время".

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